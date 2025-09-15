Ile wynosi inflacja? GUS podał najnowsze dane

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2025 r. wzrosły o 2,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 6,0 proc. i towarów o 1,7 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się przeciętnie na poziomie zanotowanym przed miesiącem (przy wzroście cen usług o 0,7 proc. i spadku cen towarów o 0,3 proc.)" – czytamy w komunikacie.
W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: łączności (o 1,4 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,4 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,3 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc. i po 0,02 pkt proc. Niższe ceny m.in. w zakresie: odzieży i obuwia (o 1,5 proc.), transportu (o 0,4 proc.) oraz żywności (o 0,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o: 0,06 pkt proc., 0,04 pkt proc. i 0,03 pkt proc., podał też GUS.
W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: żywności (o 4,7 proc.), mieszkania (o 3,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,6 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 5,7 proc.), wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 1,10 pkt proc., 0,78 pkt proc., 0,35 pkt proc. i 0,32 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 5,4 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,5 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,59 pkt proc. i 0,06 pkt proc., podał Urząd.
Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w sierpniu w ujęciu r/r:
|% r/r
|Ogółem
|2,9
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|4,9
|Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
|6,6
|Odzież i obuwie
|-1,5
|Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
|4,2
|Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
|-1,1
|Zdrowie
|4,8
|Transport
|-5,4
|Łączność
|5,9
|Rekreacja i kultura
|2,9
|Edukacja
|8,6
|Restauracje i hotele
|5,7
|Inne towary i usługi
|1,0
Konsensus rynkowy wynosił dla sierpnia 2,8 proc. r/r.
Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 2,8 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu.
