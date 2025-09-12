Polacy porównali rząd Tuska i Morawieckiego. Kto wypada lepiej?

Sondaż przeprowadziła pracownia IBRIS na zlecenie "Rzeczpospolitej". Łącznie 39,5 proc. uczestników badania jest zdania, że rząd Donalda Tuska lepiej zarządza publiczną kasą (16 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie lepiej", a 23,5 proc. – "raczej lepiej").

Niemal dokładnie taki sam wynik uzyskała druga opcja. 39 proc. Polaków jest bowiem zdania, że premier Tusk gorzej radzi sobie z tematyką gospodarczą niż rząd Mateusza Morawieckiego ("zdecydowanie gorzej" wskzało 21,7, proc. a "raczej gorzej 17,3 proc.).

Ponadto 21,5 proc. respondentów nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

"Wśród zwolenników obozu rządzącego (koalicji KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy) aż 78 proc. uważa, że polityka budżetowa Tuska jest lepsza niż Morawieckiego. Wśród zwolenników opozycji (PiS, Konfederacja), uważa tak jedynie 10 proc." – czytamy na stronie rp.pl.

PiS przed KO. Tragiczny wynik PSL

W najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" próg wyborczy przekracza łącznie pięć ugrupowań: PiS, KO, Konfederacja, Nowa Lewica oraz Polska 2050. Szczególnie ten ostatni wynik może zaskakiwać, bo to pierwsze badania od kilku tygodni, które dają Szymonowi Hołowni nadzieję na wejście do Sejmu.

PiS może cieszyć się ze wzrostu poparcia o 1,9 pkt proc. w porównaniu do sondażu sprzed dwóch tygodni. W nowym badaniu formacja Kaczyńskiego zdobyło 33,5 proc.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 31,9 proc. Partia jednak zaliczyła spadek o 0,6 pkt proc.

Na ostatnim miejscu podium znalazła się Konfederacja, na którą chce głosować 12,5 proc. Próg wyborczy przekraczają jeszcze dwie formacje. Do Sejmu wchodzi bowiem Nowa Lewica z wynikiem 6,7 proc. oraz Polska 2050, na którą chce głosować 5,3 proc. Polaków.

