Jutro kolejny protest rolników przeciwko umowie Mercosur

30 grudnia około 10 rozpocznie się ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie Unia Europejska-Mercosur. Przedsięwzięcie nie zakłada blokowania dróg. Będzie polegało na tym, że przy drogach krajowych, trasach o dużym natężeniu ruchu, a także na wiaduktach zostaną rozmieszone oflagowane ciągniki i maszyny rolnicze. Celem akcji będzie pokazanie sprzeciwu wobec planów podpisania przez Unię Europejską umowy handlowej z państwami Ameryki Południowej. Manifestacje zaplanowano już w ponad 120 miejscach.

Protest rolników przeciwko Mercosur

Polscy rolnicy stoją na stanowisku, że porozumienie zagraża nie tylko polskiej wsi i krajowej produkcji, ale także bezpieczeństwu żywnościowemu. Drugi zasadniczy problem wiąże się z ogromnymi kontrowersjami dotyczącymi jakości produktów, które mają zacząć napływać do Europy. Rolnicy podkreślają, że Polska nie potrzebuje państw Mercosur, by się wyżywić i domagają się wobec tego jednoznacznego stanowiska rządu i ostrzegają przed napływem żywności z Ameryki Południowej, wytwarzanej z wykorzystaniem olbrzymiej ilości zabronionych w Europie pestycydów.

Bezpieczeństwo żywnościowe – racja stanu

Przeciwnicy umowy Mercosur argumentują, że umowa ta nie opłaca się Polsce, bo finalnie będzie wypychać z rynku rolną produkcję krajową, która jest lepszej jakości, ale może być droższa ze względu na unijne regulacje w zakresie standardów żywności. Wskazują też, że posiadanie własnej produkcji żywności, to Polska racja stanu, której należy bronić. W przeciwnym razie, zagrożona będzie nawet nasza niepodległość.

W mediach społecznościowych pojawiają się liczne wpisy polityków i działaczy PiS, Konfederacji WiN i Konfederacji KP, które wspierają rolników, podzielając ich ocenę kwestii umowy z Mercosur.

