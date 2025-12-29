Rosyjski dyskont wraca na rynek UE pod nową nazwą. Debiut na Węgrzech

Zgodnie z informacjami dlahandlu.pl oraz węgierskiego serwisu Daily News Hungary, pierwszy sklep Basket Plus został otwarty na początku grudnia w Budapeszcie, przy ulicy Besence. Wejście sieci na rynek węgierski było zapowiadane wcześniej, jednak – jak wskazują oba źródła – termin otwarcia był kilkukrotnie przesuwany.

Sieć zmieniła jedynie nazwę

Media branżowe podkreślają, że mimo zmiany nazwy sieć nie zmieniła modelu operacyjnego. Basket Plus działa w formule hard discount. Sklepy mają magazynowy wystrój, a produkty są eksponowane bezpośrednio na paletach i w kartonach. Jak wylicza dlahandlu.pl, ograniczenie kosztów operacyjnych pozwala oferować ceny niższe o około 20–30 proc. w porównaniu z innymi sieciami dyskontowymi.

Z informacji przytaczanych przez "Wprost" wynika, że właściciel Basket Plus prowadzi poszukiwania kolejnych lokalizacji na Węgrzech. Wśród wskazywanych obszarów wymieniane są m.in. regiony Debreczyna, Miszkolca i Nyíregyházy oraz zachodnia część kraju. Na obecnym etapie nie podano informacji o planowanych otwarciach sklepów w innych państwach Unii Europejskiej.

To nie jedyna marka, która chce się reaktywować w UE

Powrót Mere na rynek UE nie jest jedynym przypadkiem aktywności rosyjskich sieci handlowych w Europie. Jak informuje Wprost, Fix Price Group prowadzi przygotowania do wejścia na rynek w Serbii. Pierwsze sklepy tej sieci mają zostać otwarte na początku 2026 roku. Fix Price miał już uruchomić biuro w Serbii oraz skompletować zespół odpowiedzialny za rozwój działalności. Ten sam serwis przypomina, że Serbia pozostaje rynkiem, na którym sklepy Mere działają nieprzerwanie od 2020 roku. Obecnie funkcjonuje tam około 80 placówek tej sieci, a plany zakładają zwiększenie ich liczby do około 100 sklepów.

Jak wynika z publikacji Business Insider Polska, wcześniejsze próby działalności Mere w Unii Europejskiej zakończyły się wycofaniem sieci z kilku rynków, w tym z Polski po 2022 roku. Próba powrotu pod marką MyPrice została przerwana w 2025 roku po wpisaniu właścicieli spółki na listę sankcyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

