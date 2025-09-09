W tych miastach ceny mieszkań spadły

W 2024 roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) była liderem podwyżek średniej ceny metra kwadratowego (+12 proc.) i prawdopodobnie zachowa ten tytuł także w roku 2025. Z danych portalu wynika, że w sierpniu ceny używanych mieszkań w przeliczeniu na m2 kosztowały średnio o 6% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. O połowę mniejszy wzrost średniej (3 proc.) portal odnotował w Łodzi i Trójmieście. Natomiast w pozostałych metropoliach jest już taniej niż przed rokiem. W Krakowie obniżka sięgała 5 proc., a w stolicy – 3 proc.Wg GetHome.pl należy odnotować, że w sierpniu do metropolii z ujemną dynamiką cen r/r dołączyły Poznań (-3 proc.) i Wrocław (-1 proc.).

"Wielu potencjalnych nabywców używanych mieszkań najpewniej doszło do wniosku, że nie ma powodu do pośpiechu i udało się w sierpniu na wakacje. Nic nie stracili. Wprawdzie w tym czasie oferta mieszkań na rynku wtórnym nieco się skurczyła, ale sprzedający wciąż wykazują się dużą elastycznością w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami, a nierzadko obniżają ceny już na etapie ofertowym" – skomentował ekspert portalu Marek Wielgo, cytowany w komunikacie.

Jak zmieniały się ceny w największych miastach?

Z danych GetHome.pl wynika, że sierpień przyniósł stabilizację m/m średniej ceny metra kwadratowego mieszkań z drugiej ręki w Warszawie (niespełna 17,8 tys. zł/m2), Krakowie (ok. 16,7 tys. zł/m2), Wrocławiu (14,2 tys. zł/m2) i Łodzi (9 tys. zł/m2). O 1 proc. średnia spadła w Trójmieście (ok. 16 tys. zł/m2) i Poznaniu (ok. 11,7 tys. zł/m2). Wzrosła zaś w tym czasie – o 4 proc. – w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 9,1 tys. zł/m2).

Ceny mieszkań z drugiej ręki nie wzrosły, mimo że sierpień był trzecim z rzędu miesiącem spadku ich liczby w większości metropolii. Jak podaje przeszukiwarka portali nieruchomości Adradar, liczba unikalnych ofert skurczyła się aż o 5% w Krakowie (do 8,9 tys. lokali), o 4 proc. – w Łodzi (do 5,3 tys.), o 3 proc. – w Poznaniu (do 3,9 tys.), o 2 proc. – w Warszawie (do 17,3 tys.) i Trójmieście (do 8,4 tys.) i o 1 proc. – we Wrocławiu (do 9,7 tys.). Wybór mieszkań nie zmienił się w Katowicach (ok. 2,4 tys. lokali), podano także.

"Sprzedający mieszkania nie podnieśli cen, bo kupujących – mimo poprawy dostępności kredytów – było wyraźnie mniej niż miesiąc wcześniej. To jednak nie powinno dziwić, bo sierpień jest najpopularniejszym okresem urlopowym. Ponadto część potencjalnych nabywców mogło czekać na spodziewaną we wrześniu kolejną obniżkę stóp procentowych. Mogą też na to wskazywać dane Adradar – w sierpniu z rynku zniknęły 32 tys. unikalnych ofert sprzedaży mieszkań, czyli o 10% mniej niż w lipcu" – dodał Wielgo.

