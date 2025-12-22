Tusk dowiózł obietnicę dot. paliwa? Pod jego wpisem wybuchła burza

W czerwcu 2022 r. przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk mówił, że "gdyby był premierem, to rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego, co wynoszą teraz". Podkreślił, że "dziś benzyna byłaby po 5,19 zł". Stwierdzenie to zostało później przez niego powtórzone.

Gdy po wyborach w 2023 roku ceny paliw rosły, zaczęły wracać pytania o to, dlaczego Donald Tusk, już jako premier, nie działa w celu ich obniżenia. – Proszę sprawdzić okoliczności, w jakich te słowa padły – tłumaczył się szef rządu w 2024 roku, pytany na konferencji prasowej przez dziennikarza Telewizji Republika, jak przebiegają działania mające na celu obniżenie cen paliw.

Tusk: Mogę być winny grosika

Teraz jednak premier opublikował zdjęcie, które pokazuje ceny paliw z 2022 roku oraz z grudnia 2025. Na pierwszym widać ceny sięgające 6,78 zł za litr paliwa PB 95. Na drugi, tegorocznym, ceny spadły do 5,18 zł za litr.

"Paliwo po 5.18. Mogę być winny grosika?" – napisał szef rządu w mediach społecznościowych w komentarzu do zdjęcia.

Padł zarzut manipulacji

W komentarzach do wpisu odbył się prawdziwy wysyp wpisów, w których internauci zarzucali premierowi manipulację.

"Adres Pan poda tej jednej jedynej stacji w Polsce, na której udało się namówić właściciela na zmianę cyfr na wyświetlaczu do zdjęci" – stwierdził jeden z użytkowników portalu X.

"Gdyby przyjąć ekonomiczne kryteria, czyli cenę dolara i baryłki, to mogłaby być poniżej 5, ale kto by się tam przejmował rzeczywistością w tandetnej propagandzie obozu »uśmiechniętych«" – napisała jedna z internautek.

Zwrócono też uwagę, że premier pokazał dwa zdjęcia różnych stacji. "Panie Premierze, skoro jest tak doskonale, to teraz niech Pan będzie uprzejmy pokazać zdjęcie tej samej stacji benzynowej. Bo przecież nie ma potrzeby manipulować, prawda? Prawda?" – napisał jeden z użytkowników.

