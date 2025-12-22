Kontrole w całej Polsce. Brak tego dokumenty oznacza grzywnę w wysokości 5 tys. złotych

Od 1 kwietnia 2024 roku właściciele nieruchomości muszą przestrzegać nowych przepisów dotyczących świadectw energetycznych. Ich celem jest promowanie tzw. oszczędności energetycznej, a brak przestrzegania może prowadzić do wysokich kar finansowych. Świadectwo to dokument określający zużycie energii przez budynek. Jego nieposiadanie może skutkować karą sięgającą nawet 5 tys. zł.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy budynków wzniesionych po 2009 roku, lokali poddanych gruntownemu remontowi oraz nieruchomości przeznaczonych na wynajem lub sprzedaż.

Jak donoszą media, właśnie rozpoczęły się kontrole dotyczące posiadania świadectwa energetycznego. Warto wiedzieć, że koszt wyrobienia dokumentu nie jest drastycznie wysoki. Dla domów mieszkalnych wynosi on obecnie 349 złotych. Dla lokali usługowych cena może wzrosnąć do 499 zł. Świadectwa będą mogły wystawiać wyłącznie certyfikowani audytorzy energetyczni. Dokument jest ważny przez 10 lat, a lista uprawnionych specjalistów dostępna będzie na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Kontrole dotyczą także systemów grzewczych

Ustawa o świadectwach energetycznych wprowadziła obowiązkowe kontrole systemów ogrzewania. O tym, jak często taka kontrola będzie przeprowadzana decyduje moc kotła i rodzaj używanego paliwa.

Kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o mocy cieplnej powyżej 100 kW są kontrolowane co 2 lata. Co 3 lata sprawdzane są "inne źródła ciepła lub dostępne części systemów ogrzewania/wentylacji o łącznej mocy cieplnej powyżej 70 kW".

Co 4 lata kontrolerzy zapukają do właścicieli nieruchomości, którzy używają kotłów gazowych o mocy cieplnej powyżej 100 kW. Z kolei w odstępie 5 lat sprawdzane są kotły o mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW. Jeśli w systemie ogrzewania nie dokonano żadnych zmian, wtedy kontrole nie są powtarzane.

