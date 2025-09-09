Fitch obniża perspektywy ratingu Polski. Domański twierdzi, że to przez Nawrockiego

Nie milkną echa obniżenia przez Agencję Fitch perspektywy Polski ze stabilnej na negatywną. Eksperci wskazują, że decyzja może osłabić złotego i wpłynąć na rentowność obligacji.

Domański stwierdził, że zarówno polski rząd, jak i obligacje skarbowe bardzo spokojnie zareagowały na informację ws. negatywnej perspektywie ratingu Polski.

– Agencje ratingowe oczywiście przyglądają się gospodarce od dawna, na tym polega ich praca. Dostrzegają oczywiście to, że dług stopniowo rośnie, ale jednocześnie wszyscy dostrzegają, jakie są źródła tego – rosnące nakłady na obronę, na ochronę zdrowia oraz przyspieszające inwestycje – mówił Andrzej Domański w TVN24.

Domański oskarża Nawrockiego

Chwilę później minister finansów stwierdził jednak, że w rzeczywistości to nie problem długu i wydatków na wojsko, ale polityka prezydenta zdecydowała o decyzji agencji Fitch.

– Bardzo jasno napisano w komunikacji agencji Fitch, wskazano na weta ze strony prezydenta, wskazano na to, iż zapowiada kolejne weta do ustaw przedstawianych przez rząd, że zapowiada podwyżki, zwiększenie wydatków oraz cięcie podatków w swoich projektach, które planuje zgłaszać, czyli de facto prezydent planuje działania, które zwiększą deficyt, a go nie zmniejszą – mówił.

Jak dodał, jest zdziwiony "fałszywą troską" ze strony prezydenta dotycząca stanu finansów publicznych, którą wyrażał przed rozpoczęciem Rady Gabinetowej. – Bo z jednej strony mówi, że jest zaniepokojony stanem finansów publicznych, a z drugiej zgłasza projekty ustaw, które ten stan finansów publicznych istotnie by pogorszyły – kontynuował minister.

Agencja obniża perspektywę Polski. Oto możliwe konsekwencje

Chociaż Fitch utrzymał dotychczasowy rating Polski, to jednak decyzja o obniżeniu prognozy może wywoływać niepokój. Inwestorzy mogą bowiem zacząć obawiać się, czy polskie obligacje skarbowe to bezpieczny instrument inwestycyjny.

Obawy te, jak wskazują eksperci Credit Agricole, nie są bezpodstawne. Decyzja agencji ratingowej może negatywnie wpłynąć na kurs złotego, osłabiając go.

"Analitycy Credit Agricole wskazują, że czwartkowa konferencja EBC będzie ważna z punktu widzenia kształtowania się kursu polskiej waluty. W przypadku braku zmian w polityce pieniężnej, co jest zgodne z konsensusem rynkowym, konferencja powinna być neutralna dla złotego" – podaje portal money.pl.

