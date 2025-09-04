Polacy chcą kredytów mieszkaniowych. Zdecydowany wzrost

Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 33,8 proc. r/r, do 35,3 tys. Sierpniowe dane potwierdzają wzrost zainteresowania zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego.

Średnia wartość kredytów

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w sierpniu 2025 r. 467,91 tys. zł i była wyższa o 8,6 proc. r/r. W porównaniu do lipca br. była ona jednak niższa o 1,2 proc. W opinii analityka Grupy BIK Waldemara Rogowskiego w kolejnych miesiącach padnie kolejny rekord średniej wnioskowanej kwoty kredytu.

"W sierpniu br. w ujęciu rocznym wzrosła o ponad 1/3 liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy i to pomimo nadal wysokiego na tle innych krajów UE poziomu stóp procentowych. Dane sierpniowe potwierdzają wzrost zainteresowania zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego. Rosnący popyt na kredyty mieszkaniowe jest efektem zarówno obniżek stóp procentowych, jak i oczekiwań na kolejne. Dodatkowym czynnikiem jest nominalny wzrost wynagrodzeń o 9 proc. rok do roku. Czynniki te bezpośrednio wpływają na rosnącą zdolność kredytową. Dobra z perspektywy kupujących sytuacja na rynku mieszkaniowym (duża oferta na rynku pierwotnym) może wpływać mobilizująco na kredytobiorców i zachęcać do większej aktywności na rynku kredytowym. Na wysokość wartości BIK Indeksu Popytu duży wpływ ma również średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego, która w sierpniu br. była wyższa o 8,6 proc. niż rok temu. W mojej opinii, w kolejnych miesiącach padnie kolejny rekord średniej wnioskowanej kwoty kredytu" – powiedział Rogowski, cytowany w komunikacie.

Tyle kredytów udzieliły banki

Banki udzieliły 55 519 nowych kredytów mieszkaniowych w II kw. 2025 r., co oznacza wzrost o 15,4 proc. kw/kw i o 22,2 proc. r/r – wynika z raportu AMRON-SARFiN. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 24,607 mld zł, co oznacza wzrost o 20,64 proc. kw/kw i o 28,71 proc. r/r.

"Po czterech kwartałach stabilności na rynku kredytów mieszkaniowych, które okazały się niezbędne dla odreagowania zaburzenia wprowadzonego przez program 'Bezpieczny kredyt 2 proc.', w II kwartale 2025 r. akcja kredytowa ponownie nabrała tempa. Wzrost akcji kredytowej w relacji do I kwartału 2025 roku wyniósł ponad 15 proc. jeśli chodzi o liczbę kredytów mieszkaniowych i aż 21 proc. dla ich łącznej wartości. W skali roku ten skok wyniósł odpowiednio 22 proc. i 29 proc. W tym okresie banki udzieliły 55 519 kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości ponad 24 mld zł. Znacząco wzrosła również średnia wartość nowego kredytu hipotecznego, która na koniec czerwca br. wyniosła ponad 443 tys. zł" – ocenił prezes przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich (ZBP) i prezes Centrum Procesów Bankowych i Informacji Jacek Furga, cytowany w raporcie.

"Ten systematyczny wzrost średniej wartości kredytu mieszkaniowego sprawił, że łączna wartość portfela aktywnych kredytów mieszkaniowych przekroczyła ponownie, po 4 latach, pułap 500 mld zł i to pomimo kontynuacji spadku liczby tych kredytów. Liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce na koniec II kwartału 2025 r. wyniosła 2 176 tys. kredytów" – dodał.

