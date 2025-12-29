"Te pieniądze powinny trafić do artystów". Na co poszło 13 milionów złotych?

Chodzi o narażenie SFP na szkodę w wysokości co najmniej 13,3 mln zł w latach 2020–2024.

Pieniądze wydano niezgodnie z przeznaczeniem

Jak poinformował resort, nieprawidłowości ujawniono w trakcie kontroli, która wykazała m.in. przekroczenie uprawnień przy zarządzaniu finansami, niedopełnienie wymogów prawnych przy zaciąganiu zobowiązań oraz wydatkowanie środków niezgodnie z ich przeznaczeniem. Zdaniem ministerstwa naruszano także zasadę efektywności w gospodarowaniu majątkiem organizacji.

Wiceminister kultury Maciej Wróbel podkreślił, że środki pozyskiwane przez organizacje zbiorowego zarządzania powinny trafiać bezpośrednio do twórców. "Te pieniądze powinny trafić do artystów. Zamiast tego wydano je niezgodnie z przeznaczeniem – na przykład umowy kredytowe były zabezpieczane tantiemami" – napisał na platformie X.

Ponad milion złotych przeznaczonych na alkohol w ramach wydarzeń kulturalnych

Z ustaleń kontroli wynika również, że z byłym prezesem SFP zawarto umowę cywilnoprawną niezgodnie z ustawą, co miało przynieść stowarzyszeniu stratę przekraczającą 3,7 mln zł. Z kolei umowa o pracę z dyrektor biura przewidywała wynagrodzenie znacząco wyższe niż na porównywalnych stanowiskach, co według resortu skutkowało szkodą rzędu ponad 4,5 mln zł. W raporcie wskazano także na nieregulaminowe wydatki z funduszy socjalnych, kulturalnych i edukacyjnych, w tym blisko 1,25 mln zł przeznaczonych na alkohol w ramach wydarzeń kulturalnych.

Były prezes SFP Jacek Bromski odmówił komentarza w sprawie zawiadomienia. Wcześniej, odnosząc się do raportu pokontrolnego, oceniał go jako próbę podważenia wiarygodności stowarzyszenia i zapowiadał rozważenie kroków prawnych wobec ministerstwa.

Bromski kierował Stowarzyszeniem Filmowców Polskich od 1996 roku. Po jego rezygnacji w lutym 2024 roku, w czerwcu nowym prezesem organizacji został Grzegorz Łoszewski, który ma pełnić tę funkcję do kolejnych wyborów. Resort kultury zapowiedział jednocześnie kontrole wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania.

