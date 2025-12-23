Afera z wpisem Tuska. Premier nie daje za wygraną i wrzuca kolejne zdjęcie

Tusk zamieścił na swoim koncie na platformie X zdjęcie, które pokazuje ceny paliw z 2022 roku oraz z grudnia 2025. Na pierwszym widać ceny sięgające 6,78 zł za litr paliwa PB 95. Na drugim, tegorocznym, ceny spadły do 5,18 zł za litr.

"Paliwo po 5.18. Mogę być winny grosika?" – napisał szef rządu w mediach społecznościowych w komentarzu do zdjęcia, nawiązując tym samym do swojej deklaracji z czerwca 2022 roku. Przypomnijmy, że Tusk deklarował wtedy, że gdyby był premierem "benzyna byłaby po 5,19 zł".

W komentarzach do wpisu odbył się prawdziwy wysyp wpisów, w których internauci zarzucali premierowi manipulację.

"Adres Pan poda tej jednej jedynej stacji w Polsce, na której udało się namówić właściciela na zmianę cyfr na wyświetlaczu do zdjęci" – stwierdził jeden z użytkowników portalu X.

Tusk publikuje drugie zdjęcie

We wtorek Tusk zamieścił kolejny wpis, który miał być odpowiedzią na krytykę, jak spadła na niego wczoraj.

"Wczoraj pisowcy podnieśli krzyk, że 5.18 to fake, no to spadło jeszcze bardziej. Zdjęcie przysłano dzisiaj z Lubieszyna" – napisał premier i dołączył do wpisu zdjęcie pylonu oraz dzisiejszego wydania "Kuriera Szczecińskiego".

Obietnica Tuska

W czerwcu 2022 r. przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk mówił, że "gdyby był premierem, to rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego, co wynoszą teraz". Podkreślił, że "dziś benzyna byłaby po 5,19 zł". Stwierdzenie to zostało później przez niego powtórzone.

Gdy po wyborach w 2023 roku ceny paliw rosły, zaczęły wracać pytania o to, dlaczego Donald Tusk, już jako premier, nie działa w celu ich obniżenia. – Proszę sprawdzić okoliczności, w jakich te słowa padły – tłumaczył się szef rządu w 2024 roku, pytany na konferencji prasowej przez dziennikarza Telewizji Republika, jak przebiegają działania mające na celu obniżenie cen paliw.

