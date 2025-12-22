Fatalne wieści dla Tuska. Miażdżące wyniki sondażu

Informację o oceni przez społeczeństwo rządu Donalda Tuska przynosi najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie telewizji wPolsce24.

Polacy krytycznie o rządach Tuska

Respondentom zadano dwa pytania. Pierwsze dotyczyło zadowolenia z działań ekipy rządzącej. Okazuje się, że aż 57 proc. krytycznie ocenia dotychczasowe działania rządu. "Zdecydowane niezadowolenie" wyraziło 31 proc. respondentów. Z kolei "raczej niezadowolonych" było 26 proc. pytanych.

Pozytywne opinie na temat działań gabinetu Tuska wyraziło 33 proc. ankietowanych. Zaledwie 4 proc. z nich było "zdecydowanie zadowolonych", a 29 proc. "raczej zadowolonych".

10 proc. nie miało sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

Czy sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku? Polacy nie mają wątpliwości

Drugie pytanie dotyczyło tego, czy w ocenie Polaków, sprawy kraju idą w dobrym kierunku. Odpowiedzi na nie również nie są dobrą opinią dla rządu. Pokazują one, że aż 58 proc. Polaków kierunek, w którym zmierzają sprawy w kraju uważa za zły.

O tym, ż "raczej nie" jest on dobry przekonanych było 43 proc. respondentów, a "zdecydowanie nie" jest – 15 proc.

Łącznie 32 proc. pytanych uznało, że sprawy w Polsce idą w kierunku dobrym. 28 proc. z tej grupy wybrało odpowiedź "raczej tak", a 4 proc. – "zdecydowanie tak".

10 proc. ankietowanych nie wiedziało, jakiej udzielić odpowiedzi.

Dwa lata rządu Tuska

Przypomnijmy, że 13 grudnia minęły dwa lata odkąd władzę w kraju przejęła koalicja KO, Polski 2050, PSL i Lewicy. Sam premier Donald Tusk ocenił ten okres jako dobry, choć bardzo trudny. "Biorę za nie pełną odpowiedzialność" – napisał wówczas na platformie X. Szef rządu przyznał, że jest dumny z ostatnich dwóch lat, jednak ma świadomość, że "Polska zasługuje na jeszcze więcej". "Wierzę, że Polaków na to stać. Jeszcze nie raz zadziwimy cały świat!" – zakończył swój wpis premier.

Jego wpis spotkał się z ostrą reakcją Łukasza Rzepeckiego z Konfederacji. "Serio jest Pan dumny z zapaści w Ochronie Zdrowia? Z chaosu w wymiarze sprawiedliwości? Z rekordowego deficytu budżetowego? Z rozpasanej administracji rządowej? Jest Pan dumny z tego że oszukał Pan 2 lata temu miliony Polaków i nie podniósł kwoty wolnej do 60 tys. złotych ani nie zlikwidował podatku Belki?" – zapytał. Kończąc Rzepecki stwierdził, że gdyby premier miał resztki honoru, to jeszcze dziś podałby się do dymisji.

