W sondażu zapytano o kontrowersyjny projekt. Złe wieści dla PiS

W piątek sejmowa większość przegłosowała ustawę wdrażającą zaciągnięcie 45-letniego kredytu na prawie 190 miliardów złotych z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE. W głosowaniu nad zaciągnięciem pożyczki wzięło udział 439 posłów. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 236 posłów, a przeciw – 199. Cztery osoby wstrzymały się od głosu. Przeciwko głosowały kluby PiS i Konfederacji.

Wcześniej niemiecki ambasador Miguel Berger, który przysłuchiwał się dyskusji na ten temat w Sejmie wyraził swoje niezadowolenie, że pojawiły się "zaskakujące kontrowersje".

Sondaż: Polacy za SAFE

W sondażu SW Research przeprowadzonym dla rp.pl zapytano Polaków, jak oceniają głośny program pożyczkowy.

Aż 45,4 proc. uczestników badania oceniło ten program pozytywnie. To ponad dwa razy tyle, co przeciwników. Negatywnie SAFE ocenia bowiem 21,8 proc. ankietowanych. Ponadto 32,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Wśród zwolenników programu jest wyraźnie więcej mężczyzn niż kobiet (50,2 proc. meżczyzn ocenia go pozytywnie, podczas gdy 40,9 proc. kobiet). Wśród kobiet dominowała odpowiedź "nie mam zdania" – 41,8 proc. (u mężczyzn 23,1 proc.).

Pożyczka z UE. Polacy będą spłacać 45 lat

SAFE to unijny mechanizm finansowania inwestycji militarnych, według analizy "Nowy mechanizm finansowania obronności w Unii Europejskiej. Kolejne narzędzie wywierania wpływu na państwa członkowskie?" oparty na wspólnym zadłużeniu, podobnie jak KPO.

Polega na zaciąganiu przez część państw członkowskich UE pożyczek na cele obronne oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego. Sprzęt wojskowy, który będzie można pozyskać za pożyczone pieniądze, może być głównie produkcji europejskiej. Opozycja podnosi, że może to w praktyce oznaczać wykluczenie producentów z USA i z Korei Południowej. Wypłaty transz mogą być powiązane z dodatkowymi warunkami politycznymi i regulacyjnymi. Rząd Donalda Tuska zamierza pożyczyć 43,7 mld euro, czyli ok. 185 miliardów złotych. Spłata ma być rozłożona na 45 lat. Zaciągnięcie pożyczki musi być zostać przyjęte ustawą w procedurze sejmowej, a ostateczna decyzja należeć będzie do prezydenta.

Przygotowany w resort obrony projekt ustawy ws. instrumentu SAFE musi wejść w życie do marca, gdy planowane jest zawarcie umowy pożyczkowej na środki z SAFE z Komisją Europejską. Projekt zakłada stworzenie zarządzanego przez BGK Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB), za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE.

