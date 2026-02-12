Burza wokół Czarzastego. Polacy ocenili decyzję USA

W ubiegłym tygodniu wstrząs w polskiej polityce wywołała decyzja Stanów Zjednoczonych o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Czarzasty na czarnej liście USA. Ambasador ogłosił decyzję

Decyzję w tej sprawie przekazał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych ambasador tego kraju w Polsce Tom Rose. Dyplomata wyjaśnił, że powodem takiego kroku są ataki tego polityka na prezydenta Donalda Trumpa.

"Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem" — napisał na platformie X Rose. "Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego" — dodał ambasador.

Sondaż: Jak Polacy oceniają decyzję Amerykanów ws. marszałka Sejmu?

O ocenę decyzji USA ws. marszałka polskiego Sejmu zapytano Polaków. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie serwisu Onet pokazują, że społeczeństwo jest w tej sprawie mocno podzielone.

Okazuje się jednak, że większość, bo 44,7 proc. badanych krytycznie ocenia ruch Stanów Zjednoczonych. Uznanie dla decyzji Amerykanów wyraziło 23,5 proc. uczestników badania. Z kolei sprecyzowanej opinii na ten temat nie miało aż 31,8 proc. pytanych.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 11 lutego 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 823 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

