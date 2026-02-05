USA zrywają kontakty z Czarzastym. "Ze skutkiem natychmiastowym"

Informację w tej sprawie przekazał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych ambasador USA w Polsce Tom Rose.

Czarzasty na czarnej liście USA. Ambasador ogłasza decyzję

"Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem" — napisał na platformie X amerykański dyplomata.

"Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego" — dodał Rose.

Decyzję USA skomentował w rozmowie z Onetem sam zainteresowany. – Ponieważ oświadczenie pana ambasadora zostało wydane w związku z moim stanowiskiem w sprawie braku poparcia dla kandydatury pana prezydenta Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie – oświadczył marszałek Sejmu.

Czarzasty przeciwko Trumpowi

Włodzimierz Czarzasty w ostatnim czasie wielokrotnie krytycznie wypowiadał się o prezydencie Stanów Zjednoczonych. Tak było właśnie kiedy skierowano do niego prośbę o poparcie nominacji dla Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Do marszałka Sejmu zwrócili się w tej sprawie jego odpowiednicy z USA i Izraela. Lider Lewicy ogłosił wówczas publicznie, że nie poprze tej nominacji. W jego opinii, Donald Trump destabilizuje sytuację w WHO, NATO, Unii Europejskiej i ONZ. – Przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną – podkreślił. Polityk powiedział również, że – w jego opinii – "budowanie przez Stany Zjednoczone nowych platform takich jak Rada Pokoju jest złudne".

– To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego. Polityka ceł, inna interpretacja historii (...), instrumentalne traktowanie innych terytoriów, takich jak na przykład instrumentalne traktowanie Grenlandii. To wszystko powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa – tłumaczył Czarzasty.

