"Nie stać pana na to?". Czarzasty uderza w Nawrockiego

Mocne słowa do głowy państwa w związku z wypowiedzią Donalda Trumpa na temat sojuszników z NATO Włodzimierz Czarzasty skierował w nagraniu opublikowanym we wtorek w mediach społecznościowych.

Czarzasty ostro do Nawrockiego. Chodzi o słowa Trumpa

Marszałek Sejmu stwierdził w nim, że prezydent USA odniósł się w sposób pogardliwy do żołnierzy innych niż amerykańscy, którzy walczyli na misjach. – To jest wypowiedź skandaliczna. Nigdy nie powinna się zdarzyć i powinna być potępiona przez polskich polityków – ocenił, podkreślając, że nasi żołnierze walczyli, ginęli i są warci każdego dobrego słowa, każdej pochwały i olbrzymiego szacunku.

Dalej Czarzasty przywołał wpis Karola Nawrockiego w tej sprawie i zwrócił się już bezpośrednio do głowy państwa. – Naprawdę? Nie stać pana na to, żeby powiedzieć panu prezydentowi Trumpowi: "Zrobiłeś rzecz haniebną, zapomniałeś o żołnierzach innych niż Amerykanie"? – zapytał.

Dalej lider Lewicy zaznaczył, że "na kolanach" prezydent niczego dla Polski nie załatwi. Poradził Nawrockiemu, aby wziął przykład z premiera Wielkiej Brytanii, którego reakcja na słowa Trumpa byłą dużo bardziej zdecydowana. – I co się stało? Trump w trybie natychmiastowym, tych, którzy nie klęczą przed nim, odpowiedział: "Wielce i niezwykle odważni żołnierze Wielkiej Brytanii zawsze będą ze Stanami Zjednoczonymi. W Afganistanie zginęło 457 osób. Wielu zostało ciężko rannych, a oni sami należeli do najwspanialszych wojowników. Wojsko Brytyjskie nie ma sobie równych. Kochamy was wszystkich i zawsze będziemy kochać" – słyszymy na nagraniu Czarzastego.

– Panie prezydencie Nawrocki. Można? Można – podsumował marszałek Sejmu.

Skandaliczne słowa Trumpa. "Nigdy ich nie potrzebowaliśmy"

W wywiadzie udzielonym telewizji Fox News Donald Trump wyraził wątpliwość, że Sojusz Północnoatlantycki sprostałby "ostatecznej próbie", jaką byłaby obrona Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby kraj ten znalazł się w niebezpieczeństwie. – Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu – powiedział prezydent USA o sojusznikach z NATO.

Wypowiedź amerykańskiego przywódcy jest szeroko komentowana. Zareagował m.in. prezydent Karol Nawrocki, który we wpisie na platformie X odniósł się do udziału polskich żołnierzy w misji NATO w Afganistanie. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę" – stwierdził. "W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" – podkreślił.

