"Dlaczego milczy?". Polityk PiS pyta o Sikorskiego

Temat głośnych słów Donalda Trumpa, które wywołały oburzenie w wielu krajach NATO powrócił na poniedziałkowej konferencji polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z dziennikarzy zapytał tam, czy prezydent Karol Nawrocki powinien domagać się od prezydenta Stanów Zjednoczonych reakcji w tej sprawie, jak zrobił to premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Bocheński: Dlaczego Radosław Sikorski zapomniał języka angielskiego?

– Odpowiedź pana prezydenta Nawrockiego była adekwatna, stanowcza i pan prezydent Karol Nawrocki, jak zresztą całe Prawo i Sprawiedliwość – pan prezes Jarosław Kaczyński i wszyscy członkowie Prawa i Sprawiedliwości – zawsze stoją murem za polskim mundurem i bronimy zarówno godności, jak i honoru polskiego żołnierza, polskich funkcjonariuszy i polskich kombatantów i polskich weteranów – odparł Tobiasz Bocheński.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości postanowił jednak odwrócić pytanie i zapytać o brak reakcji w tej sprawie ministra spraw zagranicznych.

Dlaczego Radosław Sikorski zapomniał języka angielskiego? Dlaczego człowiek, minister spraw zagranicznych, który próbował za wszelką cenę udowadniać, że ma świetne relacje z administracją amerykańską, do tego stopnia, że nawet pobiegł na trawnik przed Białym Domem, żeby nagrać rolę do social mediów i udowadniać, że ma świetne kontakty z Markiem Rubio. Dlaczego minister spraw zagranicznych milczy? – pytał. Dlaczego mimo upływu kilku dni i mimo doskonałej angielszczyzny Sikorski wciąż nie znalazł czasu, żeby zabrać głos w tej sprawie – dopytywał.

Bocheński zasugerował, że być może powodem takiego stanu rzeczy jest to, iż zamiast zajmować się polskim bezpieczeństwem i geopolityką, Donald Tusk woli sprowadzić tę dyskusję do "wewnętrznej nawalanki".

Skandaliczne słowa Trumpa. "Nigdy ich nie potrzebowaliśmy"

W wywiadzie udzielonym telewizji Fox News Donald Trump wyraził wątpliwość, że Sojusz Północnoatlantycki sprostałby "ostatecznej próbie", jaką byłaby obrona Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby kraj ten znalazł się w niebezpieczeństwie. – Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu – powiedział prezydent USA o sojusznikach z NATO.

Wypowiedź amerykańskiego przywódcy jest szeroko komentowana, m.in. w sikorski Polsce. We wpisie na platformie X prezydent Karol Nawrocki odniósł się do udziału polskich żołnierzy w misji NATO w Afganistanie. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę" – stwierdził. "W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" – podkreślił.

Czytaj też:

Nawrocki o słowach Trumpa. "Jestem przekonany, że nie myślał o Polsce"Czytaj też:

Skandaliczna wypowiedź Trumpa. Morawiecki przypomina słowa Frasyniuka o "psach"Czytaj też:

PiS ma problem z Tarczyńskim. "To nie do obrony"