PiS ma problem z Tarczyńskim. "To nie do obrony"

Tym, który zdecydował się na stanowczą ocenę słów Dominika Tarczyńskiego był Janusz Cieszyński. – Nie do obrony. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takich wpisów – powiedział polityk PiS w rozmowie z Wirtualną Polską.

"Wpisy Tarczyńskiego są idiotyczne, ale taki jest i się nie zmieni"

Większość polityków, z którymi serwis próbował skontaktować się w tej sprawie jednak nie odpisała. Wśród nich rzecznik PiS Rafał Bochenek, Patryk Jaki, Janusz Kowalski czy Sebastian Kaleta.

Niektórzy zdecydowali się zabrać głos, jednak nie pod nazwiskiem.

– Wpisy Tarczyńskiego są idiotyczne, ale taki jest i się nie zmieni – powiedział jeden z rozmówców portalu. Inny zwraca uwagę, że europoseł podlizuje się środowisku Donalda Trumpa, ma tam kontakty, i dzięki takim kontrowersjom w ogóle istnieje w polityce. – I niektórzy to lubią, również w Polsce – ocenia.

Kolejny polityk PiS nie ma wątpliwości, że Tarczyński swoim zachowaniem szkodzi partii.

Burza po wpisie Tarczyńskiego. "Składam zawiadomienie na tego degenerata"

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński pogratulował za pośrednictwem mediów agentom ICE interwencji, w której zginął 37-letni pielęgniarz Alex Pretti. Polityk opublikował na swoim profilu na platformie X nagranie z chwili śmierci mężczyzny i opatrzył je podpisem: "Good Job ICE! FAFO", czyli: "Dobra robota, ICE! Igraj, a się przekonasz".

Jego wpis wywołał lawinę komentarzy. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie zapowiedział Roman Giertych. "Dość. Składam zawiadomienie na tego degenerata. Kto pochwala dokonanie zbrodni zabójstwa podlega odpowiedzialności karnej. Kwalifikacja może być dwojaka w zależności od tego jak zdefiniujemy działania ICE. W grę wchodzi 126a kk w zw. z 118a ust 1 pkt 1 lub 255 par. 3 kk" – napisał adwokat.

