"Przyszła kryska na Matyska". Czarzasty pokazał dokument ws. Ziobry

Dokument opublikowany na platformie X przez Włodzimierza Czarzastego to wniosek wstępny o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Trybunał Stanu dla Ziobry. Czarzasty opublikował wniosek

Z załączonego do wpisu zdjęcia wynika, że marszałek Sejmu złożył pod tym wnioskiem swój podpis.

"'Przyszła kryska na Matyska' to polskie przysłowie oznaczające, że sprytny łotr (ktoś, komu dobrze się wiodło w oszustwach i psotach) w końcu został przyłapany i spotkała go zasłużona kara, koniec jego szczęścia lub fortuny" – napisał lider Lewicy.

Decyzja ws. Ziobry

Przypomnijmy, że decyzję o zapoczątkowaniu procesu przekazania sprawy Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu koalicja rządząca podjęła na początku grudnia ubiegłego roku. Informację w tej prawie przekazał wówczas właśnie Włodzimierz Czarzasty.

– Podjęliśmy decyzję o zebraniu ponad 115 podpisów przez posłanki i posłów klubów koalicyjnych. Ta decyzja zapoczątkuje proces przekazania sprawy Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu – poinformował.

Marszałek Sejmu podkreślił wówczas, że procedura jest "dosyć prosta". – Dzisiaj się odbędzie spotkanie szefów klubów koalicyjnych, ustalą zasady, terminarz, bo to są ich decyzje. Najpierw trzeba minimum 115 podpisów. Te 115 podpisów jest skierowanych do marszałka Sejmu, marszałek Sejmu w trybie niezwłocznym, bo tak to zrobię, przekaże to do właściwej komisji i w tej komisji rozpocznie się praca w tej sprawie. To skomplikowany proces, ale on nastąpi – tłumaczył.

25 listopada prokuratura poinformowała o przekazaniu marszałkowi Sejmu przez Waldemara Żurka informacji o wydaniu w dniu 7 listopada postanowienia o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze zarzutów dotyczących 26 przestępstw. Prokurator Generalny, jak podano w komunikacie, sugeruje, że były minister sprawiedliwości może zostać postawiony przed Trybunałem Stanu.

"Powiadomienie to może stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a w konsekwencji – czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia Zbigniewa Z. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu" – wskazano w oświadczeniu.

Sam Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie otrzymał od władz tego kraju ochronę międzynarodową.

