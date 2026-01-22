Kanclerz Niemiec wywołał burzę. "Zrzucił kostium demokraty"

Parlament Europejski podjął w środę decyzję o skierowaniu umowy z Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem takiego działania jest sprawdzenie zgodności z unijnymi traktatami.

Za wnioskiem o skierowaniu umowy z blokiem państw Ameryki Południowej do TSUE opowiedziało się 334 eurodeputowanych. Przeciwnych było 324, a 10 wstrzymało się od głosu.

Decyzja europosłów spotkała się z gwałtowną reakcją kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który odniósł się do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie umowy z Mercosurem jest godna ubolewania. Błędnie ocenia sytuację geopolityczną. Jesteśmy przekonani o legalności umowy. Koniec z opóźnieniami. Umowa musi teraz wejść w życie tymczasowo" – podkreślił Merz.

Wpis niemieckiego przywódcy odbił się szerokim echem. Skomentowało go wielu polskich polityków. Wśród nich znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Uderz w stół, a… Niemcy się odezwą! To wiele tłumaczy, dlaczego rząd Tuska odpuścił zablokowanie umowy z krajami Mercosuru" – napisał na platformie X.

Na ostrzejszy komentarz zdecydował się były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityk ocenił, że "kanclerz Merz zrzucił kostium unijnego demokraty" i "pokazał się światu w swoim prawdziwym stroju Feldgrau".

"Umowa z Mercosur to ratunek dla niemieckiej gospodarki, dlatego Berlin podepcze każde prawo, złamie każdy traktat, byle dopiąć swego. Bo Niemcy, jak ich Tusk, stosują prawo tak jak 'oni je rozumieją'" – wskazał Ziobro.

"Sąd sądem a sprawiedliwość musi być po naszej stronie – Niemiec. Taka to demokracja w PE" – ocenił z kolei europoseł PiS Bogdan Rzońca.

Jacek Saryusz-Wolski stwierdził zaś, że Kanclerz Niemiec pokazał swoim wpisem w jak głębokim poważaniu Niemcy mają te decyzje instytucji UE, które im nie odpowiadają.

Umowa z Mercour stała się faktem. Co zakłada?

Pomimo protestów umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską a Mercosur została podpisana w sobotę 17 stycznia w Asunción.

Porozumienie ułatwi przepływ między UE a blokiem państw Ameryki Południowej produktów przemysłowych i rolnych. Umowa z Mercosur ma wprowadzić preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe z UE, takie jak samochody, maszyny czy leki.

Negocjacje dotyczące umowy między UE a blokiem państw Mercosuru, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, trwały 25 lat, jednak znacząco przyspieszyły w 2025 roku. Na początku stycznia większość państw członkowskich wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia. Przeciwko były Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry.

Przeciwko umowie z Mercosur protestowali rolnicy w wielu krajach należących do Unii Europejskiej.

