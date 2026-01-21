Merz nie akceptuje opóźnień ws. Mercosur: Musi teraz wejść w życie

W środę Parlament Europejski podjął decyzję o skierowaniu umowy z Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem takiego działania jest sprawdzenie zgodności z unijnymi traktatami.

Za wnioskiem o skierowaniu umowy z blokiem państw Ameryki Południowej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opowiedziało się 334 eurodeputowanych. Przeciwnych było 324, a 10 wstrzymało się od głosu.

Kanclerz Niemiec nie kryje zniecierpliwienia. "Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie umowy z Mercosurem jest godna ubolewania. Błędnie ocenia sytuację geopolityczną. Jesteśmy przekonani o legalności umowy. Koniec z opóźnieniami. Umowa musi teraz wejść w życie tymczasowo" – podkreślił Merz we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Umowa z Mercour stała się faktem. Co zakłada?

Pomimo protestów umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską a Mercosur została podpisana w sobotę 17 stycznia w Asunción.

Porozumienie ułatwi przepływ między UE a blokiem państw Ameryki Południowej produktów przemysłowych i rolnych. Umowa z Mercosur ma wprowadzić preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe z UE, takie jak samochody, maszyny czy leki.

Negocjacje dotyczące umowy między UE a blokiem państw Mercosuru, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, trwały 25 lat, jednak znacząco przyspieszyły w 2025 roku. Na początku stycznia większość państw członkowskich wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia. Przeciwko były Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry.

Przeciwko umowie z Mercosur protestowali rolnicy w wielu krajach należących do Unii Europejskiej.

Czytaj też:

Zajączkowska-Hernik: Wielkie brawa dla protestujących rolników, bo presja ma sensCzytaj też:

Dosadne słowa posła. "Sprzedali polskie rolnictwo za brukselskie srebrniki"