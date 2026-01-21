Dosadne słowa posła. "Sprzedali polskie rolnictwo za brukselskie srebrniki"

W sobotę podpisano umowa handlową UE z Mercosur. W środę Parlament Europejski poparł wniosek o skierowanie umowy do Trybunału Sprawiedliwości UE, aby sprawdzić zgodność porozumienia z unijnymi traktatami.

Umowa z Mercosur ma wprowadzić preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe z UE, takie jak samochody, maszyny czy leki.

Przeciwko umowie z Mercosur protestowali rolnicy w wielu krajach należących o Unii Europejskiej.

Umowa z Mercosur. "Rząd zrobił wszystko, aby weszła w życie"

Jarosław Sachajko, poseł koła Wolni Republikanie, pytany przez DoRzeczy.pl, czy coś jeszcze można zrobić, aby umowę zablokować, czy jest już za późno, powiedział, że „na pewno należy walczyć do czasu, aż pierwsze towary nie będą przepływały, a nawet jak już będą, to można złożyć wniosek do TSUE z prośbą o zabezpieczenie zakazu wwozu towarów do czasu, aż nie będzie orzeczenia”. – Ale to jest wszystko po prośbie – dodał.

Poseł ocenił, że „rząd zrobił praktycznie wszystko, aby umowa z Mercosur weszła w życie”. – Idąc chronologicznie – mieliśmy polską prezydencję. W trakcie polskiej prezydencji można było wnioskować o przywrócenie systemu zatwierdzania umowy mieszanej – czyli, żeby i Parlament Europejski, i krajowe parlamenty mogły się wypowiedzieć. Nie zrobili tego. W czasie tej samej prezydencji nie mieliśmy żadnej konferencji w Warszawie – czy to premierów, czy ministrów rolnictwa, która miałaby przekonać ich, że to jest niszczenie bezpieczeństwa żywnościowego Europy – tłumaczył.

Przypomniał, że jeszcze w listopadzie ubiegłego roku apelował do rządu z mównicy sejmowej, żeby rząd złożył wniosek do TSUE. – Zgodnie z traktatem – artykuł 218 punkt 11 – jeżeli rząd by złożył taki wniosek przed podpisaniem umowy, to pani Ursula von der Leyen nie mogłaby jej podpisać. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu również zwracałem się do rządu, aby taki wniosek był już złożony przed podpisaniem umowy handlowej. Wtedy wyszedł pan minister Stefan Mercosur Krajewski i powiedział, że będzie złożony taki wniosek. Nie został. Dzisiaj również się odgrażał, że będzie złożony, ale złożony następczo, czyli towary będą przypływały z Mercosur, a TSUE będzie dwa lata badało. Można było to zrobić przed – mówił.

"Rząd perfidnie zniszczył mniejszość blokującą"

Jarosław Sachajko zwrócił uwagę też na to, „jak perfidnie rząd zniszczył mniejszość blokującą”. – Jeszcze w grudniu Włochy dołączają się do mniejszości blokującej. Co robi 28 grudnia pan premier Donald Tusk? Ogłasza na konferencji, że polscy rolnicy i konsumenci są zabezpieczeni. I Włochy się wycofują. Ta konferencja miała przekonać wszystkie inne rządy, żeby się nie dołączały do mniejszości blokującej, bo jeśli dołączą, to i tak Polska zagłosuje za – to powiedział otwartym tekstem pan premier. Rząd zrobił wszystko, żeby umowa z Mercosur weszła w życie – ocenił.

"Sprzedali polskie rolnictwo za brukselskie srebrniki"

Na uwagę, że na potrzeby Polski rząd stanowczo twierdził, że jest przeciwko umowie z Mercosur i zagłosował przeciwko tej umowie, poseł stwierdził, że „jest to najbardziej przykre, że rząd nas cały czas okłamuje”. – Nas jako obywateli, bo to dotknie nas wszystkich – powiedział.

Przypomniał, że „rząd podjął uchwałę przed wyborami prezydenckimi, że się nie zgadzają na umowę z Mercosur”. – Tylko, że rząd nie zrobili nic, aby ta umowa nie weszła w życie, a było wiele możliwości. Nawet mogli w piątek złożyć wniosek do TSUE. Nie zrobili tego. Więc po prostu sprzedali polskie rolnictwo za brukselskie srebrniki – stwierdził Jarosław Sachajko.

Czytaj też:

Zwrot w sprawie umowy z Mercosur. "Historyczny wynik głosowania" w PECzytaj też:

"Skapitulowaliście", "po co kłamać?". Awantura na posiedzeniu Sejmu