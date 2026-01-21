"Skapitulowaliście", "po co kłamać?". Awantura na posiedzeniu Sejmu

Na początku obrad Paszyk złożył wniosek formalny w imieniu PSL. Poseł zwrócił się do szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka.

– Skapitulowaliście z waszą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim w sprawie Mercosuru, której przewodniczącym jest pan Morawiecki, a podwładną pana premiera Morawieckiego jest pani Meloni. Skapitulowaliście, a wręcz bym powiedział – zdezertowaliście przed debatą o rolnictwie z PSL-em – powiedział polityków ludowców.

Na reakcję byłego ministra obrony narodowej nie trzeba było długo czekać. Błaszczak podszedł do mównicy i zaczął dyskutować z Paszykiem, choć ten nie zakończył jeszcze swojego wystąpienia. Szef klubu PiS pytał, po co "mówić nieprawdę?" i po co "kłamać?". Dodał, że "to jest nie prawda, to są tylko puste hasła". Paszyk pozostawał jednak niewzruszony.

– Boicie się rozmawiać o rolnictwie. Jak myszy pod miotłę uciekliście. Chciałbym o jedną rzecz poprosić: abyście razem z nami poparli uchwałę polskiego Sejmu, która będzie wzywała wszystkich europosłów do poparcia wniosku o skierowanie umowy o wolnym handlu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O to was proszę, bądźcie raz odważni – stwierdził.

Co dalej z umową z Mercosur?

W Parlamencie Europejskim toczy się aktualnie debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej. Przyjęcie takiego wniosku oznaczałoby dymisję całej Komisji, jednak wymaga to większości kwalifikowanej: co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów oraz większości wszystkich europosłów. Sprawa ma związek z podpisaniem umowy z Mercosurem.

Politycy koalicji rządzącej zapowiadali, że Polska zaskarży umowę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tymczasem politycy Konfederacji wskazują, że w tej sprawie nie są prowadzone żadne działania.

Tusk zaskarży umowę z Mercosur? Bosak ujawnia: Nie toczą się żadne prace w tej sprawie

