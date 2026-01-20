"Oczywiście, że pojechał na ferie!". Morawiecki kpi z Tuska

Donald Tusk był we wtorek nieobecny podczas posiedzenia Rady Ministrów. Spotkanie poprowadził wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rzecznik rządu przyznał, że premier "ma kilka dni wolnego z wnukami w związku z feriami". Adam Szłapka zapewnił, że szef rządu jest w stałym kontakcie ze swoimi ministrami.

Doniesienia o urlopie premiera skomentował Mateusz Morawiecki. Polityk opozycji nie szczędził mocnych słów pod adresem Tuska stwierdzając, że najwidoczniej ferie są ciekawsze od rządzenia.

"Chaos w służbie zdrowia, umowa Mercosur, zamykane zakłady pracy i ludzie lądujący na bruku w wyniku masowych zwolnień. Czym w tym czasie zajmuje się Donald Tusk? Oczywiście, że pojechał na ferie! Tak jakby długi weekend co tydzień mu nie wystarczał... Narty, sanki i inne zimowe atrakcje – to wszystko jest najwyraźniej ciekawsze od rządzenia państwem" – napisał Morawiecki na swoim koncie na platformie X.

Morawiecki: Tusk mistrzem marketingu

Były premier wypowiedział się niedawno na temat politycznej zręczności Donalda Tuska. Morawiecki wskazał, że lider Koalicji Obywatelskiej doskonale rozeznaje się pośród nastrojów społecznych. Przykładem takiego działania jest kwestia nielegalnych migrantów. Polityk zauważył, że Donaldowi Tuskowi udało się "zaopiekować nastojami". – Obecny premier jest mistrzem marketingu politycznego – powiedział parlamentarzysta.

– Czy tematem udało się do końca zająć? Tego do końca nie wiem, ponieważ o ile kiedy my wprowadziliśmy strefę bez dostępu dla mediów na granicy wschodniej, to dziennikarze oszaleli z wściekłości i byliśmy atakowani godzina po godzinie. Kiedy Donald Tusk zrobił to samo na granicy zachodniej, to jest cisza – zaznaczył Morawiecki w rozmowie na antenie Polsatu News.

