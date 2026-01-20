"Pogonimy ich z hukiem". Morawiecki krytykuje działania Tuska

Mateusz Morawiecki zamieścił na platformie X wideo, które zatytułował „Tusk = specjalista od politycznego recyklingu”. „Przyszli »na gotowe« i udają autorów sukcesu. To szczyt hipokryzji i polityczne amatorstwo. Czas na konkrety, a nie cudze sukcesy. Tusk, do roboty!” – dodał.

Na nagraniu wideo były premier powiedział, że „ekipa Tuska chwali się cudzymi sukcesami, bo własnych nie mają”.

– Co więc robią? Chwalą się tym, co powstało tak naprawdę wcześniej – ocenił.

Mateusz Morawiecki wymienił „prom Jantar Unity, projekt rozpoczęty za rządów PiS”. – Energetyka wiatrowa na Bałtyku – efekt decyzji i działań mojego rządu. Via Baltica – mówią, że to oni zbudowali, a fakty są takie, że to był nasz absolutny priorytet. Setki kilometrów tej trasy powstały, gdy my rządziliśmy – przypomniał.

Były premier na nagraniu podkreślił, że „lokalne inwestycje otwierane z pompą obecnie, przecież to jest finansowanie z Polskiego Ładu, programu PiS, który oni zlikwidowali”. – Zapora na granicy? Byli przeciwko tej budowie, teraz chwalą się i robią tam konferencje – dodał.

– Jednym słowem: hipokryci, Polacy nie chcą amatorszczyzny, nie chcą nieudolności. Pogonimy ich z hukiem i to już niedługo – powiedział Mateusz Morawiecki.

Prom "Jantar Unity" uroczyście ochrzczony w Szczecinie

W sobotę prawie 200-metrowy prom „Jantar Unity” został uroczyście ochrzczony w Szczecinie.

– Prom „Jantar” jest nie tylko znakiem postępu technologicznego, ale też oznaką tego, że Polska w sposób odważny inwestuje w swoją przyszłość na Bałtyku. Jest gotowy odzyskiwać rynek promowy dla polskich armatorów promowych – mówił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podczas uroczystości w Szczecinie.

