Prom Jantar gotowy. Morawiecki uderza w rząd

Nowy polski prom Jantar Unity zacumował w Szczecinie. W sobotę odbędzie się chrzest jednostki. Prom zbudowała Gdańska Stocznia Remontowa – Remontowa Holding.

Mateusz Morawiecki twierdzi, że sukcesy inwestycyjne, którymi chwali się rząd, są de facto zasługą ekipy Zjednoczonej Prawicy.

"Widzę, że Donald Tusk i jego ekipa co jakiś czas chwalą się inwestycjami, które zainicjował, czy praktycznie dokończył mój rząd – tym razem padło na prom Jantar. Nie ma sprawy, ale jakbym wiedział, że inwestycje z moich czasów będą musiały wystarczyć dla kolejnego rządu, to byśmy jeszcze więcej ich rozpoczęli" – napisał Morawiecki w mediach społecznościowych.

Program PiS "Batory” zakładający budowę nowoczesnych promów dotyczył trzech jednostek, których koszty oszacowano na ok. 1,3 mld zł. Już po zmianie władzy okazało się, że budowa i wyposażenie tylko samego Jantar Unity wyniesie ponad 1 mld zł.

Prom Jantar

Nowy okręt flagowy polskiej floty promowej w czwartek dotarł ze Świnoujścia do Szczecina. W sobotę po południu zaplanowano tam uroczysty chrzest jednostki. M/F Jantar Unity mierzy 195,6 metra długości i 32,2 metra szerokości. Linia ładunkowa o długości 4100 metrów pozwala na przewóz niemal 200 naczep. Na pokładzie przewidziano miejsce dla 400 pasażerów, a stała załoga liczy 50 osób. Jak przekazała kierownik działu marketingu Unity Line Katarzyna Antoń, „Jantar” ma być najnowocześniejszym promem operującym na Bałtyku. Jednostka osiąga prędkość 19 węzłów.

Prom należy do Unity Line – spółki działającej w żegludze promowej od ponad trzech dekad, powołanej przez Polską Żeglugę Morską oraz Euroafricę. Kadłub jednostki oznaczony jest dużymi napisami "polsca", które symbolizują Polskę i Skandynawię. Zgodnie z decyzją rządu, taki sposób oznakowania mają w przyszłości nosić wszystkie polskie promy operujące na Bałtyku. W ubiegłym roku zapadła decyzja o połączeniu pod tym szyldem floty Unity Line oraz Polferries, czyli Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

