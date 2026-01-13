"Już wkrótce dla was". Morawiecki opublikował spot

Na socjal mediach premiera Mateusza Morawieckiego został opublikowany nowy spot dotyczący sytuacji w Polsce. Były premier wskazuje na kilka zagadnień, które w jego ocenie pokazują, że Polska pod rządami koalicji Donalda Tuska nie jest normalnym państwem. Punktem wyjścia jest przyklepana właśnie w Brukseli niekorzystna dla Polski umowa handlowa Unia Europejska-Mercosur. Dalej wspomniana jest m.in. o sytuacja w służbie zdrowia oraz astronomiczne zadłużenie państwa.

Morawiecki uderza w rząd Tuska

– Zatrzymaj się i pomyśl – apeluje na początku spotu narrator. – Czy normalna Polska to taka, w której rolnicy muszą walczyć o przetrwanie? Czy to normalne, że wizyta Twojej babci lub mamy u lekarza jest odkładana na kolejny rok? – pyta głos mówiący w klipie. – Czy nie przeraża cię fakt, że finanse państwa są w tragicznym stanie? – dodaje.

– Czy nie smuci cię to, że premier, zamiast rządzić, błaznuje na TikToku? Czy nie martwią cię kolejne podwyżki rachunków oraz fakt, że młodzi mają duże problemy na rynku pracy? – padają kolejne pytania.

– Pytań jest coraz więcej. Wspólnie musimy to zmienić. Czas na normalną Polskę – podsumowuje narrator.

"Normalna Polska. Już wkrótce dla Was"

Morawiecki do nagrania załączył komentarz o treści: "Polska może wyglądać inaczej. Normalna Polska. Już wkrótce dla Was".

twitter

W ostatnich tygodniach media spekulują o możliwości założenia własnej partii przez byłego premiera, co ma mieć związek m.in. z konfliktem frakcji o linię polityczną PiS. W wywiadzie dla Do Rzeczy więcej mówił o tej sprawie rzecznik PiS Rafał Bochenek.

