Tusk zaskarży umowę z Mercosur? Bosak ujawnia: Nie toczą się żadne prace w tej sprawie

W sobotę w Asuncion przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podpisała umowę z państwami Mercosur. Kontrowersyjne porozumienie jest powodem protestów rolników w całej Europie.

Polskie władze zadeklarowały, że zaskarżą umowę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mówił o tym m.in. wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Tymczasem Krzysztof Bosak zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym twierdzi, że w kancelarii premiera nie trwają żadne prace w tej sprawie.

Bosak: Gra pozorów wokół umowy z Mercosur

Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że rząd "kontynuuje grę pozorów w sprawie porozumienia z Mercosur". Bosak przypomniał, że przez wiele miesięcy politycy koalicji zapewniali, że pracują nad stworzeniem mniejszości blokującej, która zatrzyma przyjęcie porozumienia, choć, jak napisał poseł Konfederacji, w rzeczywistości "nie robili nic" w tej sprawie. Zapowiedzi zaskarżenia umowy również okazały się nieprawdziwe.

"Każdy normalny człowiek rozumiał to tak, że rząd złoży w imieniu Polski oficjalną skargę na niezgodność z prawem unijnym (do czego każde państwo członkowskie ma święte prawo). Zamiast tego europosłowie PSL złożyli jedynie wniosek w Parlamencie Europejskim, aby to PE poprosił TSUE o opinię w sprawie zgodność – co jest dużo słabszym narzędziem niż skarga i w dodatku pewnie przepadnie dzisiaj w głosowaniu w PE. A nasi posłowie @krzysztofmulawa i @annabrylka ustalili w zeszłym tygodniu na interwencji, że w KPRM nie toczą się żadne prace nad prawdziwą skargą do TSUE" – napisał Bosak.

Jak dalej tłumaczył polityk, w środę do Sejmu trafiła uchwała PSL, która wzywa rząd do złożenia skargi, ale pod warunkiem, że PE nie zgodzi się na wniosek o opinię.

"Absurd goni absurd. Rząd grzecznie czeka na europosłów, zamiast działać w interesie Polaków i korzystać z własnych, znacznie mocniejszych narzędzi prawnych" – podsumował Bosak i dodał, że Konfederacja złożyła poprawki do uchwały, w której wzywa rząd do złożenia skargi bez względu na żadne okoliczności i warunki.

