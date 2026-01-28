"Z niepokojem śledzimy wypowiedzi". Czarzasty uderza w Trumpa

W środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się z korpusem dyplomatycznym.

– Na naszych oczach zmienia się świat, nasz region nękany 4-letnim konfliktem na Ukrainie – powiedział.

Ocenił, że „zmieniają się relacje transatlantyckie, a my z niepokojem śledzimy wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa”.

– Zmienia się UE, ze struktury skoncentrowanej na współpracy gospodarczej, staje się wspólnotą polityczną, odpowiadającą na realne wyzwania. Zmienia się architektura bezpieczeństwa, a wraz z nią zmienia się rola Polski w Europie – stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

Co powiedział Donald Trump?

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos prezydent USA Donald Trump skrytykował NATO. Stwierdził, że Stany Zjednoczone nie czerpią żadnych korzyści z sojuszu.

W czwartek w wywiadzie dla FOX News amerykański przywódca ocenił, że NATO nie jest już „ulicą jednokierunkową”. Przyznał, że ma wątpliwości, czy sojusznicy przyszliby Ameryce z pomocą i bagatelizował pomoc NATO podczas wojny w Afganistanie, która była jedynym w historii przypadkiem wykorzystania artykułu 5. o wzajemnej obronie.

Reakcje na słowa prezydenta USA

No słowa Donalda Trumpa zareagowali m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!” – napisał na platformie X prezydent.

Premier Donald Tusk we wpisie w X przypomniał, że w 2011 roku uczestniczył w Afganistanie w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. „Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi” – dodał szef rządu.

Z kolei wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił na X, że „ofiara polskich żołnierzy nigdy nie zostanie zapomniana i nie może być umniejszana”. Zapewnił, że „Polska zawsze była, jest i będzie odpowiedzialnym i wiarygodnym sojusznikiem”.

