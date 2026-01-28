Polska powinna przystąpić do Rady Pokoju? Polacy zabrali głos

Jak przekazał Karol Nawrocki, w rozmowie z Donaldem Trumpem wyraził on zainteresowanie udziałem w tym projekcie, a samo zaproszenie określił jako "wyraz szacunku wobec Prezydenta, wojska i narodu". Jednocześnie podkreślił, że nie złożył podpisu pod deklaracją powołującą Radę, choć wziął udział w jej inauguracji.

Tymczasem Polacy są przeciwni uczestnictwu w Radzie Pokoju. Według najnowszego sondażu 36,9 proc. respondentów sprzeciwia się temu pomysłowi (22,7 proc. "zdecydowanie" i 14,2 proc. "raczej"). Z kolei 37,3 proc. popiera takie rozwiązanie. Zdania w tej sprawie nie ma niemal 25 proc. badanych.

Co ciekawe, powyższe wyniki zostały uzyskane przez odpowiedź respondentów na pytanie o uczestnictwo w Radzie, w przypadku, gdyby było ono darmowe. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wtedy, kiedy Polacy odpowiadali na pytanie co powinien zrobić prezydent, jeśli uczestnictwo byłoby płatne.

Wtedy zwolennikami takiego rozwiązania jest tylko 16,6 proc. badanych. Przeciwko zaś – 55,6 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 23-26.01.2026 metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH dla Business Insider Polska na próbie 1017 Polaków w wieku 18-80 lat.

Rada Pokoju

Rada Pokoju to nowa inicjatywa ogłoszona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Według zapowiedzi ma służyć budowaniu pokoju zgodnie z prawem międzynarodowym, a jej pierwszym i kluczowym obszarem zainteresowania ma być Bliski Wschód, w tym kwestia Strefy Gazy. Z założeń przedstawianych przez stronę amerykańską wynika, że Rada ma mieć charakter międzynarodowego gremium politycznego, w którym państwa członkowskie mogą brać udział w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa i stabilizacji, a w przyszłości zakres działań może zostać rozszerzony również na inne kryzysy globalne.

