Czy Polska powinna zapłacić miliard dolarów? Morawiecki odpowiedział
Udostępnij2 Skomentuj
Opinie

Czy Polska powinna zapłacić miliard dolarów? Morawiecki odpowiedział

Dodano: 
Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki
Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Wpisowe do Rady Pokoju wynosi miliard dolarów. Czy Polska powinna ponieść taki koszt? Były premier Mateusz Morawiecki udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

Rada Pokoju to nowa inicjatywa, której powstanie ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Gremium ma służyć budowaniu pokoju zgodnie z prawem międzynarodowym, a jej pierwszym i kluczowym obszarem zainteresowania ma być Bliski Wschód, w tym kwestia Strefy Gazy.

Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Davos przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Jak przekazał polski przywódca, w rozmowie z Donaldem Trumpem wyraził on zainteresowanie udziałem w tym projekcie, a samo zaproszenie określił jako "wyraz szacunku wobec Prezydenta, wojska i narodu". Jednocześnie prezydent podkreślił, że nie złożył podpisu pod deklaracją powołującą Radę, choć wziął udział w jej inauguracji.

Morawiecki: Sekunduję działaniom prezydenta Nawrockiego

Do działań prezydenta Karola Nawrockiego odniósł się w rozmowie na kanale Didaskalia były premier Mateusz Morawiecki.

Poseł PiS zwrócił uwagę na kwestię obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

– Prezydent Nawrocki 3 września, a zwłaszcza teraz, ostatnio podczas swoich rozmów z prezydentem Trumpem, mówi o stałej obecności i to jest prawdziwa rewolucja. Jeżeli prezydentowi Nawrockiemu uda się do tego przekonać prezydenta Trumpa, a wiemy, że już ta praca została rozpoczęta przez prezydenta Dudę, (…) to niebywale wzmocni to bezpieczeństwo Polski – powiedział Morawiecki. – Dlatego sekunduję temu ze wszech miar – dodał.

Były premier zapłaciłby miliard dolarów

Morawiecki skomentował również kwestię stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce w kontekście obowiązku zapłacenia wpisowego do Rady Pokoju w wysokości miliarda dolarów.

– Miliard dolarów to jest 3 miliardy 600 milionów złotych. Polski PKB na koniec tamtego roku to około 3 biliony 900 miliardów złotych. Mówimy zatem o drobnej kwocie w relacji do PKB. (…) To wszystko powoduje, że patrząc na taką kwotę, ja mam oczywiście szacunek wobec wszystkich środków i one są ważne, ale oczywiście, że tak – taka jest moja odpowiedź – powiedział wiceprezes PiS.

Mateusz Morawiecki wskazał, że "to byłoby coś za coś, a taki jest prezydent Trump, takie są dzisiaj Stany Zjednoczone". – Są transakcyjne. Jeśli na tym by polegała transakcja, to z całą pewnością bym to rekomendował panu prezydentowi i każdemu, żeby taką cenę zapłacić – dodał.

Czytaj też:
Morawiecki: W ciągu najbliższych 5-10 lat Unii Europejskiej grozi implozjaCzytaj też:
"Nawrocki i Sikorski znajdą porozumienie". Polityk KO ujawnia

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: Didaskalia, YouTube, X, 300polityka.pl, DoRzeczy.pl
Czytaj także