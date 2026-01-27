Morawiecki: W ciągu najbliższych 5-10 lat Unii Europejskiej grozi implozja

Były premier Mateusz Morawiecki uważa, że "Unia Europejska znalazła się na niebezpiecznym zakręcie", a "odpowiedzią na nowe wyzwania jest Gospodarcze NATO i Europa Strategicznych Partnerstw". Na początku roku polityk przygotował specjalny raport, w którym prezentuje pomysły na to, jak odpowiedzieć na wyzwania. Dokument można znaleźć na stronie Prawa i Sprawiedliwości dlapolski.pis.org.pl.

Morawiecki: UE grozi rozpad

We wtorek Morawiecki był gościem kanału Didaskalia, gdzie mówił o swojej propozycji i ostrzegał, że bez zdecydowanych działań Unii Europejskiej grozi rozpad.

– W momencie, kiedy tak dramatycznie wokół nas zmienia się świat, próba zastosowania polityki "jeden rozmiar buta musi pasować wszystkim” czyli "one size fits all” jest nierealistyczny. Mówię to z uprzejmością wobec Unii Europejskiej. Próba konsolidacji coraz to nowych kompetencji, żeby nie powiedzieć uzurpowania sobie coraz to nowych prerogatyw po stronie Komisji Europejskiej, TSUE jest rzeczą niebezpieczną – powiedział polityk PiS.

Morawiecki przypomniał, że inwazja Rosji na Ukrainę z 2022 roku spowodowała, że od tego czasu "mamy do czynienia z zupełnie nową dynamiką i cały świat, a w szczególności Europa, podlega niezwykle głębokiej transformacji". Z tego powodu państwa gorączkowo szukają obecnie nowych form współpracy.

– No i trafiają na mur unifikacji, poszczególnych przepisów. […] Wszyscy muszą dopasować się do identycznego wzorca, a tak naprawdę – bądźmy też realistami – […] bardzo często Komisja Europejska jest pod ogromnym wpływem Berlina, Paryża, najsilniejszych stolic. Po prostu taka jest polityka – wskazał.

– W związku z tym, aby ratować Unię Europejską przed nią samą, przed implozją, która jej grozi w ciągu najbliższych 5-10 lat, zaproponowałem takie rozwiązania, które wiążą się właśnie ze strategicznymi sojuszami – dodał.

Czytaj też:

Morawiecki odpowiada Tuskowi. "Szkoda, że tego Ci asystent nie wydrukował..."Czytaj też:

Skandaliczna wypowiedź Trumpa. Morawiecki przypomina słowa Frasyniuka o "psach"