Morawiecki odpowiada Tuskowi. "Szkoda, że tego Ci asystent nie wydrukował..."

W opublikowanym w poniedziałek wieczorem wpisie premier wymienił cztery hasła dotyczące Polski, które rzekomo najczęściej są wyszukiwane za granicą. Są to: "Why Poland is so safe?" (dlaczego Polska jest taka bezpieczna?), "Why Poland is so clean?" (dlaczego w Polsce jest tak czysto?), "Why Poland is so rich?" (dlaczego Polska jest taka bogata?) oraz "Why Poland is so popular?" (dlaczego Polska jest taka popularna?).

Morawiecki reaguje na wpis Tuska. Wskazał na porody na SOR

Na wpis Donalda Tuska zareagował Mateusz Morawiecki.

"Szkoda, że tego Ci asystent nie wydrukował..." – napisał były premier, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Do swojego wpisu załączył screen z Google, który wskazuje na nagły wzrost popularności hasła "porody na sor".

Przypomnijmy, że w czasie, gdy zamykane są kolejne porodówki, w Ministerstwie Zdrowia pojawił się pomysł, aby kobiety ciężarne, które do oddziałów położniczych mają większą odległość niż 25 kilometrów były przyjmowane m.in. na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.

Przypomnijmy, że pomysł przyjmowania porodów na SOR-ach był jednym z tematów prezydenckiego Szczytu Zdrowotnego, który odbył się na początku grudnia. Głos zabrała tam Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NIPIP). Odnosząc się do zamykania oddziałów położniczo-ginekologicznych, zwróciła uwagę, że dzieje się to oczywiście ze względu na niską liczbę urodzeń. – My jako NIPIP nie zgadzamy się na tworzenie miejsc na porody w SOR-ach – zaznaczyła, wskazując, że absolutnie nie jest to odpowiednie miejsce na rodzenie dziecka.

Polska bezpieczna i bogata? Tusk udowadnia

Sam poniedziałkowy wpis Donalda Tuska miał na celu udowodnienie, że Polska jest bezpieczna i bogata. Na opublikowanym nagraniu szef rządu stwierdził, że Polska jest bezpieczna, ponieważ "zainwestowaliśmy wielkie pieniądze w naszą armię, uszczelniliśmy granice, mamy odpowiedzialną, twardą politykę azylową i jesteśmy spokojni, gościnni ludzie". W kolejnym fragmencie premier mówił o czystości w Polsce. Jak przekonywał, wynika ona z tego, że "w Polsce dobrze działają samorządy, administracja", a także z faktu, że "zainwestowaliśmy bardzo dużo w infrastrukturę i wszyscy bardzo poważnie traktują swoje obowiązki".

Donald Tusk odniósł się również do kwestii sytuacji gospodarczej. W jego ocenie, Polska jest bogata, ponieważ "w zeszłym roku przekroczyliśmy ten historyczny bilion dolarów dochodu narodowego". Premier dodał, że Polska jest "dwudziestą gospodarką świata" oraz ma "najszybszy wzrost gospodarczy w Europie". – Tak, naprawdę Polska staje się bogatym krajem – podkreślił. W wypowiedzi pojawił się także wątek rosnącej popularności Polski. Premier wskazał, że ma na to wpływ "piękny kraj, wspaniali ludzie, dobra kuchnia". Jak stwierdził, Polska staje się jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie krajów, a Warszawa w różnych światowych rankingach zajmuje "pierwsze, drugie, trzecie miejsce" wśród miast najbardziej atrakcyjnych dla turystów z całego świata. Donald Tusk zakończył wpis hasłem: "Be like Poland!", dodając, że zawsze z takim przekonaniem, gdy jest za granicą, mówi właśnie te słowa.

