Polki będą rodzić na SOR-ach? Ministerstwo Zdrowia zabrało głos

Na konferencji prasowej we wtorek, wiceminister zdrowia poinformował, że konsultowane obecnie rozporządzenie, zakłada utworzenie tzw. pokoju narodzin w obrębie szpitala, w którym dotychczas znajdował się oddział położniczy.

Tomasz Maciejewski podkreślił, że w pokoju narodzin będzie mógł się odbyć poród, jeśli do szpitala trafi kobieta w zaawansowanej akcji porodowej i nie zdąży dojechać do szpitala z oddziałem położniczym. Tłumaczył, że pokój narodzin ma być wyposażony tak, jak sala porodowa. Poród ma odbierać wykwalifikowana położna.

– Polki nie będą rodzić na SOR-ach. Każda ciężarna ma urodzić w szpitalu, w którym jest oddział położniczy, nie na SOR-ze – podkreślił.

Demograficzna katastrofa w Polsce

W 2010 roku w Polsce funkcjonowało ponad 400 oddziałów położniczych. Obecnie ich liczba spadła do około 280. Utrzymuje się trend zamykania mniejszych oddziałów. Powodem jest zarówno brak personelu medycznego, jak również spadająca liczba urodzeń.

Zgodnie z danymi GUS, w 2023 roku w Polsce urodziło się jedynie 305 tys. dzieci. W 2024 roku – 250 tys. Dzieci. W 2024 roku współczynnik dzietności wyniósł zaledwie 1,099. Ponadto Polska w 2024 roku miała ujemny przyrost naturalny wynoszący -4,17.

Polska jest pod względem ludności piątym krajem w UE. Ludność Polski stanowi 8,1 proc. ludności Wspólnoty. Na pierwszym miejscu są Niemcy (18,6 proc.), na kolejnych: Francja (15,2 proc.), Włochy (13,1 proc.), Hiszpania (10,9 proc.).

