Tusk tłumaczy na X dlaczego Polska jest bezpieczna i bogata

Premier wymienił cztery hasła: "Why Poland is so safe?" (dlaczego Polska jest taka bezpieczna?), "Why Poland is so clean?" (dlaczego w Polsce jest tak czysto?), "Why Poland is so rich?" (dlaczego Polska jest taka bogata?) oraz "Why Poland is so popular?" (dlaczego Polska jest taka popularna?). Donald Tusk podkreślił, że przedstawione przez niego hasła mają pochodzić z zestawienia najczęściej wyszukiwanych za granicą pytań dotyczących Polski.

"Be like Poland!"

Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa, Donald Tusk stwierdził, że Polska jest bezpieczna, ponieważ "zainwestowaliśmy wielkie pieniądze w naszą armię, uszczelniliśmy granice, mamy odpowiedzialną, twardą politykę azylową i jesteśmy spokojni, gościnni ludzie". W kolejnym fragmencie premier mówił o czystości w Polsce. Jak przekonywał, wynika ona z tego, że "w Polsce dobrze działają samorządy, administracja", a także z faktu, że "zainwestowaliśmy bardzo dużo w infrastrukturę i wszyscy bardzo poważnie traktują swoje obowiązki".

Donald Tusk odniósł się również do kwestii sytuacji gospodarczej. W jego ocenie Polska jest bogata, ponieważ "w zeszłym roku przekroczyliśmy ten historyczny bilion dolarów dochodu narodowego". Premier dodał, że Polska jest "dwudziestą gospodarką świata" oraz ma "najszybszy wzrost gospodarczy w Europie". – Tak, naprawdę Polska staje się bogatym krajem – podkreślił. W wypowiedzi pojawił się także wątek rosnącej popularności Polski. Premier wskazał, że ma na to wpływ "piękny kraj, wspaniali ludzie, dobra kuchnia". Jak stwierdził, Polska staje się jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie krajów, a Warszawa w różnych światowych rankingach zajmuje "pierwsze, drugie, trzecie miejsce" wśród miast najbardziej atrakcyjnych dla turystów z całego świata. Donald Tusk zakończył wpis hasłem: "Be like Poland!", dodając, że zawsze z takim przekonaniem, gdy jest za granicą, mówi właśnie te słowa.

Polski nie stać na Radę Pokoju?

Tymczasem kilka dni temu, w kontekście zaproszenia Polski do tak zwanej Rady Pokoju, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oświadczył, że "miliarda dolarów w budżecie na Radę Pokoju z całą pewnością nie ma". Dopytywany czy Polska dysponuje takimi środkami, wskazał, że jakiekolwiek porozumienie międzynarodowe wymaga uchwały Rady Ministrów, a takiej uchwały – jak podkreślił – dziś z całą pewnością nie ma. Zwrócił również uwagę na "bardzo poważne zobowiązania prawne", które musiałyby zostać szczegółowo przeanalizowane. Następnie dodał: – A odpowiadając wprost: miliarda dolarów w budżecie na to z całą pewnością nie ma – podkreślił.

Według ministra finansów obecnie istnieją ważniejsze zadania do sfinansowania niż uczestnictwo w tej radzie.

