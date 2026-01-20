Ograniczenie 800 plus, likwidacja 13. i 14. emerytury. Co zrobi rząd?

We wtorek zaprezentowano raport "Budżetowe SOS" autorstwa ekspertów z FOR i WEI, w którym przedstawiono program zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych. Rozwiązaniem mają być radykalne cięcia wydatków socjalnych oraz podniesienie wieku emerytalnego.

Radykalne cięcie wydatków

Ekonomiści przekonują, że program 800 plus oraz 13. i 14. emerytura są zbytnim obciążeniem dla państwa. Dlatego proponują, aby zostały one znacząco ograniczone. W raporcie przygotowano dwa warianty reform – "łagodny" i "ostry". W tym pierwszym wypłaty 800 plus powinny zostać ograniczone do rodzin z najniższymi dochodami, co przyniosłoby budżetowi 13,4 mld zł zysku. W opcji bardziej radykalnej liczbę beneficjentów zmniejszono by o połowę, co dałoby dodatkowe 30 mld zł.

Eksperci chcą także likwidacji 13. i 14. emerytury. Razem dałoby to 44 mld zł oszczędności. Kolejnym postulatem jest podniesienie wieku emerytalnego do 67. lat dla obu płci, rewizję programów renty wdowiej oraz "babcbabciowegoiwego", zamrożenie funduszu płac w sektorze publicznym oraz prywatyzacja wszystkich spółek Skarbu Państwa, oprócz tych o znaczeniu strategicznym.

"Dochody budżetu można zwiększać bez podnoszenia podatków, poprzez dalsze uszczelnianie VAT, prywatyzację wybranych aktywów nieuznanych za strategiczne oraz likwidację wybranych monopoli. Całość działań została rozpisana w czasie, od szybkiego ograniczenia najbardziej kosztownych wydatków, przez reformy strukturalne, aż po stabilizację długu i spadek kosztów jego obsługi" – czytamy.

Przypomnijmy, że politycy koalicji rządzącej zapewniają, że nie pracują nad redukcją świadczeń socjalnych oraz podniesieniem wieku emerytalnego.

Balcerowicz nie ma złudzeń

W jednym z ostatnich wywiadów założyciel FOR prof. Leszek Balcerowicz opowiedział się za całkowitą likwidacją nie tylko dodatkowych emerytur, ale także programu 800 plus.

– Tak, o tym mówimy i ja postuluję to od lat – wskazał. Balcerowicz podkreśla, że wsparcie państwa powinno być skoncentrowane na tych, którzy rzeczywiście go potrzebują. – Jeżeli chce się wspomóc osoby biedniejsze czy wielodzietne, to należałoby skierować do nich podwyższone zasiłki rodzinne. To byłoby o wiele mniejsze obciążenie budżetu – przekonuje.

