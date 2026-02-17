"Dlaczego dla Rosji ważne są negocjacje"

Znany ukraiński publicysta i zarazem polityk opozycyjnej partii Solidarność Europejska, Mykoła Kniażycki, na łamach swojego portalu Espreso zastanawia się nad przyszłością wojny. Jak wskazuje, kluczowe cele Moskwy od 2014 r. są niezmienne. A są nimi: ograniczenie suwerenności Ukrainy, zyskanie decydującego wpływu na jej politykę wewnętrzną i zagraniczną, zaprowadzenie nad Dnieprem „ruskiego miru” (wprowadzenie rosyjskiego jako języka urzędowego, ochrona Cerkwi patriarchatu moskiewskiego), a także ograniczenie armii, demontaż przemysłu zbrojnego oraz zakaz współpracy z NATO.