Tusk chwali się cenami na stacji paliw. Jest reakcja BP

Tusk zamieścił na swoim koncie na platformie X zdjęcie, które pokazuje ceny paliw z 2022 roku oraz z grudnia 2025. Na pierwszym widać ceny sięgające 6,78 zł za litr paliwa PB 95. Na drugim, tegorocznym, ceny spadły do 5,18 zł za litr.

"Paliwo po 5.18. Mogę być winny grosika?" – napisał szef rządu w mediach społecznościowych w komentarzu do zdjęcia, nawiązując tym samym do swojej deklaracji z czerwca 2022 roku. Przypomnijmy, że Tusk deklarował wtedy, że gdyby był premierem "benzyna byłaby po 5,19 zł".

Koncern rozwiewa wątpliwości

Post szefa rządu wywołał w mediach społecznościowych burzę. Część komentujących zarzuciła Tuskowi, że pokazuje jedynie cenę na określonej stacji, a nie w skali kraju. Inni wręcz pisali o manipulacji czy ingerencji sztucznej inteligencji. Spekulacje przeciął koncern BP, który w odpowiedzi na pytania dziennikarzy wskazał, jaka cena benzyny rzeczywiście obowiązywała tego dnia.

Biuro prasowe BP wskazało, że 22 grudnia na stacjach koncernu między innymi w miejscowości Lubieszyn "cena benzyny Pb95 wynosiła 5,14 zł za litr". "Dzień wcześniej to samo paliwo było o 4 grosze droższe i kosztowało 5,18 zł za litr" – dodano.

Serwis money.pl przypomina, że tak niskie ceny to wyjątek, a nie reguła. Średnia cena benzyny 95 wynosi 5,79 zł za litr, a oleju napędowego – 6,17 zł za litr. Autogaz podrożał o 2 grosze i kosztuje średnio 2,64 zł za litr.

Akcja PiS

Post Tuska z ceną benzyny pojawił się w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło akcję #DrogieSwieta. Na profilach polityków partii pojawiły się wpis atakujące rząd za obecną sytuację gospodarczą w kraju.

"Drożyzna! Prawie 70 procent Polaków w tym roku ograniczy swoje wydatki świąteczne z uwagi na wzrastające koszty życia. Polacy mówią: stać nas na mniej. Zbliżają się #DrogieŚwięta Myślicie, że Tusk i jego ludzie zastanawiają się nad tym?" – napisał prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński.

