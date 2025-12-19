Wywieszasz lampki choinkowe na balkonie? Uważaj, grozi ci mandat

Czy dekorowanie balkonu lampkami świątecznymi jest zabronione? Przepisy wskazują, że nie. Problem pojawi się wtedy, kiedy emitowane przez nie światło zakłóca sen sąsiadów.

Jeśli zawieszone na balkonie lampki świecą zbyt mocno, mają agresywną kolorystykę lub intensywnie migają, to mogą przeszkadzać lokatorom pobliskich mieszkań. To zaś może stać się podstawą interwencji policji lub straży miejskiej. Jak podaje "Fakt" przed świętami gwałtownie rośnie liczba takich zgłoszeń.

Co może grozić właścicielowi mieszkania za wywieszenie zbyt jaskrawo świecących lampek? Najczęściej interwencja służb kończy się pouczeniem. Jeśli jednak sytuacja będzie się powtarzać, funkcjonariusz ma prawo nałożyć mandat w wysokości od 100 do 500 złotych. Przy odmowie jego przyjęcia, sprawa jest kierowana do sądu. Tam może zapaść decyzja o nałożeniu grzywny w wysokości do 5 tys. złotych.

Drogie święta Polaków

W tym roku w porównaniu do ubiegłego planujemy nieco zacisnąć pasa. W 2024 r. świąteczny budżet u 24 proc. Polaków zamykał się w kwocie 500 zł, a 56 proc. planowało przekroczyć tę sumę.

Tym razem planujemy zaoszczędzić na świątecznych dekoracjach i wigilijnym menu. Z kolei nasze plany dotyczące prezentów są bardzo podobne do tych z 2024 r.

Według najnowszego sondażu pn. "Świąteczne finanse Polaków 2025", zrealizowanego na zlecenie firmy Kruk, więcej niż co czwarty badany (27 proc.) zamierza zmieścić się ze swoimi świątecznymi wydatkami w 500 zł. Najwięcej, bo prawie połowa ankietowanych (45 proc.) planuje przekroczyć tę sumę. Prawie co piąty Polak (18 proc.) nie potrafi dziś oszacować swoich świątecznych wydatków, a 11 proc. pytanych deklaruje, że nie wyda ani złotówki, bo albo nie organizuje świąt, albo ich nie obchodzi.

