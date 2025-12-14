Kiedy prezydent sypie piach w szprychy – wina Putina.

Gdy ci brakuje do wina dychy – wina Putina.

Gdy Tusk na baczność przed Merzem stoi – wina Putina.

Gdy się Zachodu Narendra Modi nie boi – wina Putina.

Gdy na łańcuchu ktoś pieska trzyma – wina Putina.

Gdy się Naczelnik znowu nadyma – wina Putina.

Kiedy deficyt rośnie potężnie – wina Putina.