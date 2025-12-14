Kiedy prezydent sypie piach w szprychy – wina Putina.
Gdy ci brakuje do wina dychy – wina Putina.
Gdy Tusk na baczność przed Merzem stoi – wina Putina.
Gdy się Zachodu Narendra Modi nie boi – wina Putina.
Gdy na łańcuchu ktoś pieska trzyma – wina Putina.
Gdy się Naczelnik znowu nadyma – wina Putina.
Kiedy deficyt rośnie potężnie – wina Putina.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
