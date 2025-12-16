Ile Polacy wydadzą na święta? Ta odpowiedź pada najczęściej

W tym roku w porównaniu do ubiegłego planujemy nieco zacisnąć pasa. W 2024 r. świąteczny budżet u 24 proc. Polaków zamykał się w kwocie 500 zł, a 56 proc. planowało przekroczyć tę sumę.

Tym razem planujemy zaoszczędzić na świątecznych dekoracjach i wigilijnym menu. Z kolei nasze plany dotyczące prezentów są bardzo podobne do tych z 2024 r.

Ile wydamy na święta Bożego Narodzenia?

Według najnowszego sondażu pn. "Świąteczne finanse Polaków 2025", zrealizowanego na zlecenie firmy Kruk, więcej niż co czwarty badany (27 proc.) zamierza zmieścić się ze swoimi świątecznymi wydatkami w 500 zł. Najwięcej, bo prawie połowa ankietowanych (45 proc.) planuje przekroczyć tę sumę. Prawie co piąty Polak (18 proc.) nie potrafi dziś oszacować swoich świątecznych wydatków, a 11 proc. pytanych deklaruje, że nie wyda ani złotówki, bo albo nie organizuje świąt, albo ich nie obchodzi.

Jak wyglądają szczegółowe wyniki sondażu? Największy odsetek badanych (28 proc.) planuje skromniejsze upominki – do 300 zł, z czego 4 proc. ankietowanych planuje zmieścić się w budżecie nieprzekraczającym 100 zł, a 10 proc. w budżecie nieprzekraczającym 200 zł.

19 proc. Polaków deklaruje, że na prezenty pod choinkę przeznaczy więcej niż 300, ale mniej niż 500 zł. Prawie co dziesiąty ankietowany (11 proc.) szacuje, że prezenty dla najbliższych będą go kosztować od 501 do 700 zł. Na największe wydatki związane z bożonarodzeniowymi podarkami przygotowuje się 18 proc. respondentów, z czego 10 proc. przeznaczy na ten cel między 700 a 1000 zł, a 8 proc. deklaruje, że 1000 zł nie wystarczy na zakup prezentów. Aż 15 proc. osób biorących udział w badaniu nie potrafi powiedzieć, ile pieniędzy przeznaczy na ten cel, a 9 proc. nie wyda ani złotówki.

Świąteczne wydatki pokryjemy przede wszystkim z bieżących dochodów (76 proc.). 30 proc. ankietowanych sięgnie po oszczędności. Z kolei 8 proc. badanych planuje sfinansować święta z pomocą pożyczki lub kredytu (3 proc. zapożyczy się u rodziny lub znajomych, 2 proc. skorzysta z pożyczki lub kredytu w banku, z kolei 3 proc. zamierza podreperować świąteczny budżet tzw. chwilówką).

Badanie "Świąteczne finanse Polaków 2025" zostało przeprowadzone na panelu Ariadna na zlecenie Kruk S.A. metodologią CAWI na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku powyżej 18 lat. Badanie odbyło się w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2025 r. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1077 osób.

