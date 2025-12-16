Program ZUS bije rekordy popularności. Sprawdź, czy ty też możesz skorzystać

Choć program rehabilitacji leczniczej działa już od prawie 30 lat, to wciąż nie jest on powszechnie znany. ZUS kieruje tę ofertę do osób, którym grozi całkowita utrata zdolności do pracy. Program ma więc prewencyjny charakter. W ubiegłym roku skorzystało z niego 58 tys. osób. Dla porównania: w 2023 roku było to 48,4 tys. osób.

ZUS pokrywa koszty kuracji, zakwaterowania oraz wyżywienia. Istnieje również możliwość otrzymania zwrotu środków za dojazd. Należy jednak wykazać, że na miejsce leczenia dotarło się najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Z dostępnych dla kuracjuszy ośrodków można wymienić np. te w Krynicy Morskiej, Ustroniu, Świeradowie-Zdroju czy w Słupsku.

Kto może skorzystać

Aby móc skorzystać z pobytu w sanatorium, należy spełnić określone warunki. Po pierwsze musi wystąpić zagrożenie utraty zdolności do pracy. Co ważne jednak, musi równocześnie istnieć szansa, że po rehabilitacji zostanie ona odzyskana. Następnie należy spełnić jeden z wymogów: należy być osobą ubezpieczoną i pracować zawodowo lub pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne lub pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

O możliwość pobytu w sanatorium należy zawnioskować. Odpowiedni dokument wypełni lekarz, u którego leczy się wnioskodawca. Następnie należy złożyć wniosek w dowolnym oddziale ZUS. Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS: po przeprowadzeniu badania lub na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia.

Jeżeli lekarz orzecznik wyda pozytywną ocenę o potrzebie rehabilitacji, wtedy wnioskodawca otrzyma pocztą zawiadomienie o skierowaniu z informacją o terminie i miejscu realizacji zabiegów. Warto pamiętać, że turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni. W określonych przypadkach może on ulec wydłużeniu.

Czytaj też:

Największa luka VAT od 2017 roku. Polska traci wiele miliardów złotychCzytaj też:

Kłopoty JSW. ZUS zdecydował