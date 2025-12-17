Ile zapłacimy za prąd w 2026 r.? Jest decyzja URE

Prezes URE zatwierdziła średnie stawki za prąd na poziomie 495 zł za MWh. Nowe taryfy wejdą w życie 1 stycznia. 31 grudnia kończy się okres, w którym gospodarstwa domowe miały prawo korzystać z zamrożonej ceny energii w wysokości 500 zł za MWh.

Od nowego roku wzrosną opłaty za dystrybucję dla odbiorców w gospodarstwach domowych – o 7,6 proc. Prezes URE poinformowała także o zatwierdzeniu przyszłorocznych stawek za dystrybucję gazu przez największego krajowego dystrybutora – Polską Spółkę Gazownictwa. Średnio dla grup taryfowych, w których są gospodarstwa domowe, spadnie ona o 1,7 proc., co przy utrzymaniu obecnej taryfy za gaz PGNiG OD oznacza, że rachunki będą niższe o około jeden procent.

We wrześniu Urząd zatwierdził taryfy na ostatni kwartał 2025 r. dla spółek takich jak PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót. Zatwierdzone stawki wskazują średnią cenę prądu na poziomie 572,64 zł/MWh, jednak dla gospodarstw domowych – z powodu mrożenia cen energii – koszt został utrzymany na poziomie 500 zł/MWh netto.

Rachunek za prąd. Ministerstwo Energii wygasza opłatę przejściową

Decyzją ministra energii Miłosza Motyki (PSL), opłata przejściowa – dotychczasowy składnik rachunku za energię elektryczną – przestanie obowiązywać od przyszłego roku. W piątek (28 listopada) szef resortu opublikował obwieszczenie w tej sprawie.

– Chcemy, aby energia była łatwiej dostępna, a jej koszty bardziej przewidywalne. Dlatego zdecydowaliśmy o likwidacji opłaty przejściowej – składnika, który nie jest już konieczny dla bezpieczeństwa energetycznego i funkcjonowania systemu. Dzięki temu rachunki za prąd będą niższe – powiedział Motyka, cytowany w komunikacie.

"Decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię Ministerstwa Energii, mającą na celu obniżenie kosztów energii oraz wprowadzenie oszczędności zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw" – napisano

