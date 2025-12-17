Ile zapłacimy za prąd w 2026 r.? Jest decyzja URE
Sieć wysokiego napięcia
Sieć wysokiego napięcia Źródło: Unsplash
Wiadomo, ile od stycznia będziemy płacić za prąd. Nowe stawki zatwierdził Urząd Regulacji Energetyki.

Prezes URE zatwierdziła średnie stawki za prąd na poziomie 495 zł za MWh. Nowe taryfy wejdą w życie 1 stycznia. 31 grudnia kończy się okres, w którym gospodarstwa domowe miały prawo korzystać z zamrożonej ceny energii w wysokości 500 zł za MWh.

Od nowego roku wzrosną opłaty za dystrybucję dla odbiorców w gospodarstwach domowych – o 7,6 proc. Prezes URE poinformowała także o zatwierdzeniu przyszłorocznych stawek za dystrybucję gazu przez największego krajowego dystrybutora – Polską Spółkę Gazownictwa. Średnio dla grup taryfowych, w których są gospodarstwa domowe, spadnie ona o 1,7 proc., co przy utrzymaniu obecnej taryfy za gaz PGNiG OD oznacza, że rachunki będą niższe o około jeden procent.

We wrześniu Urząd zatwierdził taryfy na ostatni kwartał 2025 r. dla spółek takich jak PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót. Zatwierdzone stawki wskazują średnią cenę prądu na poziomie 572,64 zł/MWh, jednak dla gospodarstw domowych – z powodu mrożenia cen energii – koszt został utrzymany na poziomie 500 zł/MWh netto.

Rachunek za prąd. Ministerstwo Energii wygasza opłatę przejściową

Decyzją ministra energii Miłosza Motyki (PSL), opłata przejściowa – dotychczasowy składnik rachunku za energię elektryczną – przestanie obowiązywać od przyszłego roku. W piątek (28 listopada) szef resortu opublikował obwieszczenie w tej sprawie.

– Chcemy, aby energia była łatwiej dostępna, a jej koszty bardziej przewidywalne. Dlatego zdecydowaliśmy o likwidacji opłaty przejściowej – składnika, który nie jest już konieczny dla bezpieczeństwa energetycznego i funkcjonowania systemu. Dzięki temu rachunki za prąd będą niższe – powiedział Motyka, cytowany w komunikacie.

"Decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię Ministerstwa Energii, mającą na celu obniżenie kosztów energii oraz wprowadzenie oszczędności zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw" – napisano

Kiedy ruszy budowa elektrowni jądrowej? Tusk ujawnił ważne informacje

