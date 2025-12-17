Zełenski: Powinni to dostrzec szczególnie w USA

– Dziś dostaliśmy kolejne sygnały z Moskwy, że przygotowują się na przyszły rok jako rok wojny. I te sygnały nie są skierowane tylko do nas. Ważne jest, aby partnerzy to dostrzegli. I ważne jest, aby nie tylko to dostrzegli, ale także zareagowali – w szczególności partnerzy w Stanach Zjednoczonych, którzy często mówią, że Rosja rzekomo chce zakończyć wojnę. Ale z Rosji napływa zupełnie inne retoryka i inne sygnały – w tym oficjalne instrukcje dla armii.

Zełenski zauważył, że z takim nastawieniem Rosjanie będą podważać wysiłki dyplomatyczne zmierzające do zawarcia pokoju, próbując poprzez różne sztuczki i naciski ukryć swój prawdziwy zamiar, czyli zniszczenie Ukrainy. – Musi istnieć realna ochrona przed tą rosyjską historią szaleństwa i teraz będziemy kontynuować współpracę ze wszystkimi partnerami, aby zapewnić, że taka ochrona rzeczywiście powstanie. Potrzebujemy decyzji w sprawie bezpieczeństwa, potrzebujemy decyzji finansowych, w tym dotyczących rosyjskich aktywów, i potrzebujemy decyzji politycznych.

Potrzebujemy, aby wszyscy nasi partnerzy mieli odwagę dostrzec prawdę, uznać ją i działać zgodnie z nią. Chcę podziękować wszystkim, którzy wspierają Ukrainę właśnie w ten sposób i pracują na rzecz bezpieczeństwa

Putin zapowiada "wyzwolenie ziem". "Jeśli dialog zostanie odrzucony"

Władimir Putin wziął udział w posiedzeniu Ministerstwa Obrony Rosji. Przekonuje, że "rosyjskie wojska pewnie posuwają się naprzód i miażdżą wroga". Według Putina armia rosyjska jest w stanie zwiększyć tempo ofensywy, "także na kierunkach strategicznie ważnych". – Cele specjalnej operacji wojskowej zostaną osiągnięte bezwarunkowo. Wolelibyśmy wyeliminować przyczyny konfliktu drogą dyplomacji, ale jeśli dialog z nami zostanie odrzucony, Rosja dokona wyzwolenia swoich historycznych ziem środkami militarnymi – oznajmił przywódca Federacji Rosyjskiej.

