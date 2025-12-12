Braun lepszy od Tuska? Czarnek: Trzeba rządzić z tymi, którzy chcą wyrzucić Tuska

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek był pytany w Polsat News, czy zgadza się ze słowami Jacka Sasina, że "woli Grzegorza Brauna od Donalda Tuska", wypowiedzianymi w kontekście przyszłej, potencjalnej koalicji w 2027 roku.

– Walczymy o samodzielną większość, a jak nie ma będzie możliwości to trzeba rządzić z tymi, którzy chcieliby tworzyć większość 231 posłów, żeby wyrzucić z rządu Donalda Tuska, bo jest największym szkodnikiem w historii III RP, jednym z największych w historii Polski – wskazał Czarnek.

Polityk dopytywany, czy po to, aby rywalizować z Konfederacją, PiS się radykalizuje, stwierdził że centroprawica jaką tworzy PiS to "ogromny okręt", na którego pokładzie zmieszczą się wszyscy mający poglądy. – Patrzymy na to co się dzieje na świecie, świat skręca w prawo, stawia na rządy prawicy i my (...) dla bezpieczeństwa Polski (...) musimy płynąć jak płyną geopolityczne prądy polityczne – powiedział Czarnek.

Czarnek: Cieszę się, że Morawiecki dokonał autorefleksji

Były minister wypowiedział się też na temat sytuacji wewnętrznej w PiS. Stwierdził, że udało się wygasić wewnętrzne spory. – Ja się cieszę, że jest refleksja wśród głównych aktorów pewnych, no daleko by powiedzieć, nieporozumień. Te nieporozumienia (wewnątrz PiS) zostały wyjaśnione – podkreślił polityk. – Cieszę się z wczorajszych wypowiedzi chociażby pana premiera Morawieckiego, który dokonał swego rodzaju autorefleksji – wskazał wiceszef PiS.

– Nie ma sensu dzisiaj obwieszczać kogokolwiek premierem i mówić: ten będzie, ten nie będzie w rządzie. Dzisiaj nie stołki, dzisiaj wspólna praca, żeby z powrotem Polskę przywrócić na tory wielkiego rozwoju, bezpieczeństwa przede wszystkim, w tym bezpieczeństwa dla pracowników, dla rodzin – podsumował gość Polsat News.

