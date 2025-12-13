Zbawienna restrykcja

WARTO II Od 9 grudnia 2025 r. w Australii obowiązuje zakaz używania mediów społecznościowych przez dzieci do 16. roku.
Z jednej strony słyszymy protesty, inni mówią wreszcie! Itu przytaczane są badania, z których wynika, że od 2010 r., wraz z upowszechnieniem się mediów społecznościowych, pojawia się nienotowany wcześniej wzrost występowania u dzieci zaburzeń lękowych, depresji, zakłóceń identyfikacji płciowej, samookaleczeń i prób samobójczych. Szkodliwy wpływ cyfrowego świata opisał
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.