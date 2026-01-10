Bronimy uczniów, którzy walczyli o krzyż

Dzisiaj możemy napisać więcej niż wiedzą w tej sprawie dziennikarze. Otóż uczniowie walczyli o krzyż już od kilku miesięcy. To oni podjęli zwieńczone sukcesem starania o zawieszenie krzyża w ich sali. Nie spodobało się to jednej nauczycielce, która regularnie zdejmowała krzyż, który ostatecznie, tajemniczo… zaginął. Trzynastolatkowie nie dali za wygraną i przynieśli do szkoły plastikowy krzyż, który zawiesili na starym miejscu. Wówczas doszło do opisanych powyżej, szokujących zajść.

Gdy tylko otrzymaliśmy informację o tej sprawie, podjęliśmy natychmiastową interwencję. W ciągu kilkudziesięciu godzin nasi prawnicy odebrali pełnomocnictwo od rodziców uczniów i rozpoczęli rozmowy ze szkołą. Opublikowaliśmy też analizę prawną, przygotowaliśmy na prośbę lokalnej społeczności petycję, która w poniedziałek rano zostanie przekazana dyrekcji szkoły i władzom samorządowym.

Zrobimy co w naszej mocy, by nauczycielka, która sprofanowała najświętszy symbol chrześcijaństwa, odpowiedziała za swój czyn! Tu nie chodzi tylko o przestępstwo. To był przykład rażącego braku kultury osobistej, oburzającego naruszenie zasad etyki zawodowej – swoim aktem pogardy wobec wiary uczniów nauczycielka dała lekcję nienawiści. Ktoś taki nie może uczyć dzieci, po prostu.

Dlatego złożyliśmy pismo do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie, która wszczęła postępowanie karne po zawiadomieniu wójta oraz do gdańskiego kuratorium oświaty, które według zapewnień minister Nowackiej, ma w tej sprawie prowadzić postępowanie dyscyplinarne przeciwko zawieszonej w swoich obowiązkach nauczycielce.

Liczne głosy oburzenia

Ta sprawa jest tak oczywista, a postawa uczniów tak wzorcowa, że – wobec presji społecznej – nawet Minister edukacji Barbara Nowacka oceniła zachowanie nauczycielki jako „niedopuszczalne” i nie dała wiary kłamstwom rozsiewanym przez radykalnych aktywistów. Jeden z nich, dawniej inicjator petycji do Sejmu o zakaz spowiedzi dzieci, teraz szerzył fałszywe opowieści o rzekomej prowokacji uczniów, której miałaby ulec nauczycielka.

Jednoznacznie profanację potępił metropolita gdański abp. Tadeusz Wojda, wyrażając wdzięczność wobec uczniów, którzy „w sposób odpowiedzialny i odważny” stanęli w obronie krzyża. Komisja wychowania Katolickiego Episkopatu jasno wezwała do podjęcia działań, by nie powtórzył się incydent z Kielna. Głosy poparcia popłynęły ze strony lokalnych polityków i posłów PiS i Korony, ze strony Klubów Gazety Polskiej, Młodzieży Wszechpolskiej i wielu innych środowisk, które były obecne na manifestacjach przed szkołą.

Nasi prawnicy, w ścisłej współpracy z rodzicami i uczniami, zadbają o to, by sprawa nie została zamieciona pod dywan. Wczoraj przedstawiciel Ordo Iuris wziął udział w burzliwym proteście przed szkołą podstawową w Kielnie. Choć dyrektorka szkoły zadzwoniła po policję, by wyprowadzić z terenu placówki wszystkich dziennikarzy, radca prawny Wawrzyniec Knoblauch z Instytutu wszedł do środka razem z rodzicami i uczestniczył w rozmowach jako ich pełnomocnik.

Wsparcia prawnego udzielimy między innymi pani Agacie, która w szczegółach opowiadała o tym, co wydarzyło się w szkole jej syna.

– Dokładnie było to tak, że powiedziała do jednego z uczniów: „Zdejmij ten krzyż!”. On powiedział: „Ja tego krzyża nie zdejmę”. W tym momencie nauczycielka weszła na krzesło, zdjęła krzyż i wrzuciła go do kosza z niegodnym nauczyciela komentarzem: „To plastikowe g***o nie będzie tutaj wisieć” i otrzepała ręce z obrzydzeniem – pani Agata mówiła ze łzami w oczach w trakcie protestu pod budynkiem szkoły, podkreślając, że „ci młodzi bohaterowie uczą nas, dorosłych, tym postępowaniem, że nie możemy zdezerterować w tej słusznej sprawie, jaką jest obrona krzyża”.

Zapewniamy pomoc prawną pani Agacie i jej synowi. Będziemy wspierać uczniów i ich rodziców w toczących się w tej sprawie postępowaniach, by upewnić się, że nauczycielka zostanie ukarana za profanację krzyża i naruszenie wolności sumienia swoich uczniów.

Nawet jeśli media za kilka dni zapomną o sprawie, my nie odpuścimy! Przypilnujemy tej sprawy do samego końca, bo walka do końca oraz skuteczność to nasz znak rozpoznawczy.

Jednocześnie chcemy okazać wdzięczność samym uczniom – tym z nich, którzy osobiście walczyli o krzyż i całej reszcie ich klasy, która stanęła za nimi murem. Dlatego zaprosiliśmy klasę VII na wycieczkę szkolną do Warszawy. Tutaj spotkanie z nimi i oprowadzenie po Sejmie zaoferował wicemarszałek Krzysztof Bosak. Do tego zapewnimy im przewodnika po mieście, wizytę w wybranych muzeach i wręczenie upominków w biurze Instytutu Ordo Iuris.

Permanentna walka nauczycielki z krzyżem

Szokujące zachowanie nauczycielki z Kielna, o którym mówi dziś cała Polska, nie było jedynym dowodem jej wrogości do chrześcijaństwa. Wręcz przeciwnie. Anglistka – przy biernej postawie dyrekcji i organu prowadzącego szkołę – od dłuższego czasu miała dopuszczać się słów i zachowań, które charakteryzowały się nienawiścią na tle wyznaniowym.

Według relacji uczniów, kobieta kilkukrotnie wcześniej zdejmowała krzyż ze ściany, który później był tam zawieszany przez katechetkę prowadzącą zajęcia z klasą w tym samym pomieszczeniu. Gdy katechetka została przeniesiona do innej klasy, uczniowie postanowili sami postawić się nauczycielce angielskiego, która uparcie utrzymywała, że krucyfiks nie może znajdować się w klasie i definitywnie go usunęła. Uczniowie postanowili więc… zawiesić nowy krzyż na ścianie.

Nauczycielka wpadła w gniew i zażądała zdjęcia krzyża. Gdy dzieci odmówiły, kobieta sama zerwała krzyż, po czym wyrzuciła go do kosza na śmieci.

Zachowanie nauczycielki nie tylko zaszokowało uczniów, ale wywołało oburzenie wśród części nauczycieli i rodziców, którzy postanowili zainterweniować u dyrekcji i polityków, którzy nagłośnili sprawę w ogólnopolskich mediach. Dopiero wtedy dyrekcja zdecydowała się na zawieszenie nauczycielki, a wójt gminy złożył zawiadomienie do miejscowej prokuratury. Przeciwko nauczycielce ma się także toczyć postępowanie dyscyplinarne.

Pocieszające dziś jest to, że zachowanie nauczycielki z Kielna potępiają zgodnie zarówno politycy opozycji, jak i koalicji rządowej – łącznie z minister Barbarą Nowacką, która na antenie TVN24 przypomniała, że „każdy ma prawo do poszanowania godności swojej wiary”, a „nauczyciele mają specjalny obowiązek pokazywania dzieciakom wartości, dbałości o wartości i o szacunek”. Zachowanie nauczycielki Nowacka uznała za „beznadziejne” i powiedziała, że był to "błąd, który nie powinien mieć miejsca w szkole" i "zachowanie niedopuszczalne żadną normą społeczną".

Nie mam złudzeń, minister która łamie konstytucję, aby usunąć lekcję religii ze szkoły i średniej ocen nie powiedziała tych słów wiedziona szacunkiem dla naszej wiary. Jako polityk zrozumiała, że w tej sprawie radykalna lewica przegrała, bo to jej ateistyczna propaganda dała zielone światło dla oczywistej agresji i nienawiści nauczycielki wobec uczniów.

Jak już wspomniałem, oświadczenie w sprawie wydał już także metropolita gdański ks. abp Tadeusz Wojda, który podziękował „osobom, które w sposób odpowiedzialny i odważny stanęły w obronie znaku krzyża, dając świadectwo swojej wiary i przywiązania do wartości chrześcijańskich” i podkreślił, że oczekuje „rzetelnych i wyczerpujących wyjaśnień na temat zaistniałego zdarzenia oraz podjęcia działań i konkretnych kroków mających na celu zapobieżenie podobnym wydarzeniom w przyszłości”.

Jednak słowa to za mało, bo to, co zrobiła anglistka to nie tylko zachowanie antywychowawcze, naruszenie elementarnych zasad kultury osobistej i etosu nauczycielskiego. To też po prostu naruszenie przepisów obowiązującego w Polsce prawa.

Dlatego teraz kluczowa będzie skuteczność prawników Ordo Iuris.

Objęliśmy programem bezpłatnej pomocy prawnej Ordo Iuris jednego z uczniów szkoły i jego rodziców. W imieniu pokrzywdzonych złożyliśmy do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie pismo, w którym zgłaszamy swój udział we wszczętym przez prokuraturę dochodzeniu w sprawie obrazy uczuć religijnych. Podobne pismo trafiło także do Kuratorium Oświaty w Gdańsku, gdzie ma się przeciwko nauczycielce toczyć postępowanie dyscyplinarne.

Opublikowaliśmy analizę na temat odpowiedzialności nauczycielki oraz dyrekcji szkoły. Przypomnieliśmy w niej między innymi o przepisach prawa oświatowego czy Karty Nauczyciela, która jasno stanowi, że nauczyciel ma obowiązek „kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka”.

W naszych analizach zwracamy uwagę na to, że w polskim systemie prawnym nie istnieje prawo osób niewierzących do niestykania się z symbolami religijnymi. Istnieje natomiast wolność wyznania, która zakłada także prawo do manifestowania publicznie swojej wiary. Uniemożliwienie takiego działania może stanowić naruszenie dóbr osobistych poszkodowanego i narazić szkołę na odpowiedzialność prawną i finansową.

Wolność zawieszania krzyży w szkołach oraz innych budynkach publicznych potwierdza Konstytucja RP, Europejska Konwencja Praw Człowieka i inne akty prawa powszechnie obowiązującego. Stanowisko takie podzielają także Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, polski Trybunał Konstytucyjny oraz Sąd Najwyższy.

Na prośbę rodziców i lokalnej społeczności przygotowaliśmy petycję do dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kielnie, Rady Gminy oraz wójta. W petycji domagamy się jednoznacznego potępienia zachowań nauczycielki i wystosowania publicznych przeprosin wobec dzieci, rodziców, nauczycieli i całej społeczności szkolnej, których prawo do poszanowania i wyzwania wiary zostało naruszone. Sygnatariusze petycji żądają także przywrócenia i ochrony krzyży w salach lekcyjnych, ukarania nauczycielki, natychmiastowego wdrożenia standardów ochrony praw chrześcijan w szkole, zapewnienia wszystkim nauczycielom i wychowawcom godzinnego kursu doszkalającego z praw uczniów oraz rodziców (ze szczególnym uwzględnieniem szacunku dla wiary) oraz uwzględnienia podczas najbliższych godzin wychowawczych zajęć, ukazujących pozytywny wpływ religii chrześcijańskiej i Kościołów chrześcijańskich na dziedzictwo i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

Wspólnie obronimy chrześcijańskie dziedzictwo Ojczyzny

Batalia o krzyż w Kielnie przypomina wydarzenia z 1984 roku, gdy w Miętnem koło Garwolina odbył się masowy, głośny na całą Europę strajk kilkuset uczniów miejscowej szkoły rolniczej przeciwko zdejmowaniu krzyży przez dyrekcję szkoły. W wielkim strajku okupacyjnym wzięło udział 400 spośród wszystkich 600 uczniów szkoły. W całej Polsce łącznie kilka tysięcy młodych ludzi wsparło swoich kolegów.

Od tamtych dni wiele się w Polsce zmieniło. Premierem nie jest już Wojciech Jaruzelski, a konstytucja PRL została zastąpiona przez nową Konstytucję RP, która jednoznacznie zapewnia każdemu wolność sumienia i wyznania oraz wyraża wdzięczność za chrześcijańskie dziedzictwo Narodu.

Nieustające ataki rządu na chrześcijan, ignorowanie rosnącej fali nienawiści wobec katolików w Polsce, uderzanie w katechezę w szkole, atmosfera pogardy dla chrześcijaństwa – wszystko to przyczyniło się do tego, że dziś – po ponad 40 latach – młodzi ludzie znów muszą toczyć batalię z własnymi wychowawcami, którzy chcą odebrać im Boga… W takich chwilach musimy okazać dzieciom z Kielna wsparcie i pokazać siłę naszego sprzeciwu.

Zbezczeszczenie krzyża w szkole w Kielnie zbiegło się w czasie z kolejną serią antychrześcijańskich prowokacji – w tym między innymi z prowokacją w Bolesławcu, gdzie nieznani sprawcy wtargnęli do bożonarodzeniowej szopki, zabrali z niej figurę Jezusa i powiesi ją na pętli. W tym samym czasie do konsultacji trafił projekt rządowej ustawy firmowanej przez Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka… ograniczającej ochronę chrześcijan w kodeksie karnym! Dlatego tak ważne jest, żebyśmy właśnie teraz pokazali siłę naszego sprzeciwu. Wspólnie pokażmy rządzącym, że nie pozwolimy na opluwania świętości!

