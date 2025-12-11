Forum eksperckie w ważnych sprawach. Gabinet prezydenta zaprasza rządzących

Szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego przekazał za pośrednictwem wolnej od cenzury platformy X Elona Muska informację o dwóch ważnych spotkaniach, które odbędą się w nadchodzącym tygodniu ramach forum eksperckiego Gabinetu Prezydenta RP. Jak przekazał przedmiotem spotkań będą dwa ważne zagadnienia dotyczące realnych problemów Polaków.

Władza forsuje radyklane zmiany w systemie edukacji

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Pałacu Prezydenckim w środę 17 grudnia. Na agendzie będą forsowane przez rząd "rewolucyjne zmiany w edukacji". "Ustawa radykalnie zmieniająca ten obszar trafiła do podpisu Prezydenta" – podkreślił Paweł Szefernaker.

Jak zaznaczył, do Kancelarii Prezydenta skierowano w tej sprawie liczne stanowiska, w tym apele podpisane przez niemal 100 organizacji, a także opinie związków zawodowych oraz przedstawicieli uczniów.

Ceny prądu

Drugie spotkanie odbędzie się w piątek 19 grudnia w Belwederze. Uczestnicy pochyla się nad dramatycznym problemem cen prądu w Polsce. "Miesiąc temu Prezydent Karol Nawrocki ogłosił koncepcję obniżenia rachunków za energię i przekazał projekt ustawy do Sejmu. Eksperci pozytywnie ocenili propozycję Prezydenta, a ze strony rządu usłyszeliśmy cały wachlarz opinii — od poparcia po otwartą niechęć i …ciszę. Czas płynie, a mechanizmy osłonowe z końcem roku wygasną i Polacy zostaną z wyższymi rachunkami w nadchodzącym roku" – czytamy we wpisie współpracownika głowy państwa.

Szefernaker: Zapraszamy przedstawicieli rządu

Szefernaker podkreślił, że propozycja prezydenta leży na stole. "Czy rząd zaprezentuje jakiekolwiek rozwiązania? Nie możemy dłużej czekać, zapraszamy przedstawicieli rządu, ekspertów branży i przemysłu na spotkanie poświęcone obniżeniu cen energii. Pora przejść od komentarzy do konkretów" – podkreślił.

