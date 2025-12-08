Prof. Nowak: W strategii USA jest zdanie o rządzie Tuska. Ono budzi furię

W rozmowie z Katarzyną Adamiak w Radio Wnet prof. Andrzej Nowak odniósł się do opublikowanej w piątek nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, która zszokowała establishment Unii Europejskiej i wielu europejskich polityków diagnozą kondycji Europy pod rządami Unii Europejskiej. Po zapoznaniu się z dokumentem historyk zwrócił uwagę, że biorąc pod uwagę dotychczasową politykę administracji prezydenta Trumpa, w dokumencie tym oczywiście nie ma w niej niczego zaskakującego. Dlaczego zatem środowiska rządowe w Polsce tak negatywnie zareagowały na publikację, w której – przypomnijmy – Europa Środkowo-Wschodnia jest wskazana jako region, z którym Ameryka ma mieć szczególne stosunki?

Strategia bezpieczeństwa USA. Prof. Nowak: To zdanie budzi furię

Profesor wskazuje na istotne zdanie w amerykańskim dokumencie, które na razie w ogóle nie jest cytowane i o którym się nie nie mówi w mediach. Jak jednak podkreśla, to właśnie ten fragment "budzi całą furię, uzewnętrznioną we wpisie na platformie Elona Muska, napisanym przez Donalda Tuska".

Chodzi o zdanie ze strony 26 Strategii, w którym czytamy: Administracja Trumpa znajduje się w sporze z europejskimi urzędnikami, którzy mają nierealistyczne oczekiwania w sprawie tej wojny, zakorzenione w niestabilnych rządach mniejszościowych, z których wiele depce podstawowe zasady demokracji, żeby stłamsić opozycję.

Prof. Nowak wyraził ocenę, że zdanie to jest poświęcone właśnie Polsce pod rządami Donalda Tuska. – Oczywiście musiało to wzbudzić furię tego rządu, ponieważ po imieniu naprawdę zostało nazwane to, co ilustruje ową bardzo niebezpieczną tendencję, o której mówiliśmy w poprzednich dwóch kwestiach, które poruszyła pani redaktor – powiedział Andrzej Nowak.

A mowa była o reformach systemu edukacji prowadzonych przez Barbarę Nowacką, które zdaniem profesora są nakierowane na to, by zastąpić świadomość, tradycję i kulturę polską sztucznymi zamiennikami określanymi jako "europejskie". – Mówię sztucznie, dlatego że oczywiście Europa ma swoją tradycję i świadomość, która jest współtworzona przez kultury, przez tradycje poszczególnych narodów budujących tę szerszą wspólnotę – zaznaczył.

Władze Ameryki krytycznie o Europie pod rządami UE

We fragmentach poświęconych Europie Amerykanie zwracają uwagę uwagę m.in. na to, że nasz kontynent stał się blokiem politycznym przeregulowanym, coraz bardziej cenzurującym obywateli i ograniczającym wolność słowa i wolność polityczną, który ponadto utracił "pewność siebie" i stanął w obliczu "wymazania cywilizacyjnego". Strategia wspomina w tym kontekście o rezultatach lat niekontrolowanej imigracji, "błędnej polityce Brukseli", "zielonych regulacjach" i "załamaniu demograficznym oraz erozji tożsamości narodowej". Zdaniem Waszyngtonu jeśli obecny kurs nie ulegnie zmianie, Europa zmieni się w skansen.

Czytaj też:

Nowa strategia bezpieczeństwa USA. Warzecha o histerii w PolsceCzytaj też:

Strategia bezpieczeństwa USA. Ziemkiewicz: Wielka szansa dla PolskiCzytaj też:

Ruch USA wywołał strach w Europie. Błaszczak: To szansa dla Polski