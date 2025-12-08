Strategia bezpieczeństwa USA. Ziemkiewicz: Wielka szansa dla Polski

Rafał Ziemkiewicz odniósł się do opublikowanej w piątek nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA Waszyngton, która zszokowała establishment Unii Europejskiej i wielu europejskich polityków, którzy są mocno zagubieni w szybko zmieniającym się świecie.

Publicysta "Do Rzeczy" zwrócił uwagę, że wbrew pojawiającym się w polskiej przestrzeni publicznej opowieściom jakoby Trump działał na rzecz Rosji, jego administracja próbuje ratować Amerykę z zapaści, w jaką wpadła w dużej mierze przez porzucanie własnego przemysłu oraz taniej energetyki atomowej i oddanie kraju pod dominację nakierowanych wyłącznie na szybki wielkie korporacji. Trump natomiast obiera kurs na odbudowę siły i Stanów Zjednoczonych, . Oznacza to m.in. reindustrializację, odrzucenie ideologii klimatyzmu, koniec z niekontrolowaną migracją.

Ziemkiewicz przypomina: Polityka to nie walka "dobra" ze "złem"

Strategia USA zakłada, że należy jak najszybciej przywrócić równowagę na świecie, co da Amerykanom stabilne warunki do odbudowy przemysłu. Ale Amerykanie potwierdzają też to, co widzimy od początku prezydentury Trumpa, że nie będą już światowym żandarmem. – Robert Caplan bardzo celnie napisał – podkreślił Ziemkiewicz – że polityka nie jest walką "dobra" ze "złem" i nie jest zaprowadzaniem "dobra" na świecie, tylko jest zaprowadzaniem na świecie porządku. Porządek jest wartością samą w sobie, nawet najgorszy porządek jest lepszy od chaosu – przypomniał, dodając, że aby to osiągnąć, trzeba negocjować, a żeby móc negocjować trzeba mieć siłę. Jeśli chodzi o USA naturalnie głównym przeciwnikiem i stroną do negocjacji, są Chiny.

Zagrożenie i szansa dla Polski

Zagrożeniem dla Polski w amerykańskim dokumencie jest teoretyczny wariant oderwania przez Stany Zjednoczone Rosji od sojuszu z Chinami. Bo Moskwa w zamian za to chciałaby zapewne od USA zgody na swoją dominację nad Europą Środkowo-Wschodnią, powiedział Ziemkiewicz. Waszyngton chciałby, żeby Rosja ograniczyła się do statusu regionalnego mocarstwa, ponieważ razem z BRICS, w którym są m.in. Indie, blok zorganizowany wokół mocarstwa chińskiego jest wobec Amerykanów bardzo silny.

Rosja nie chce o takim wariancie z Amerykanami rozmawiać – zdaniem Ziemkiewicza na nasze szczęście. – Mamy szczęście, że Rosja nie chce o tym rozmawiać, bo jest wariant B. Jest nim Europa Środkowo-Wschodnia, z którą strategia nakazuje nawiązywać szczególne stosunki. Przede wszystkim wojskowe, ale także gospodarcze i kulturalne. I to jest dla nas wielka szansa, bo sojusz strategiczny z USA w nowym wielobiegunowym świecie jest dla nas szansą na zbudowanie, wylewarowanie swojej pozycji w Europie – podkreślił publicysta.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. Według USA jeśli Europa nie zmieni kursu, stanie się skansenem

Przypomnijmy, że w że dokumencie Waszyngton wskazuje, że udział Europy w światowym PKB spadł z 25 do obecnie 14 proc. przez "błędną politykę Brukseli, zielone regulacje, masową migrację, ograniczenie wolności słowa, niedemokratyczne tłumienie patriotycznych sił politycznych, załamanie demograficzne oraz erozje tożsamości narodowej".

Dalej Amerykanie piszą: "Jeżeli obecne trendy się utrzymają, w ciągu następnych 20 lat Europa zmieni się nie do poznania, stanie się skansenem".

